Honda e-Prototype: concept elettrica protagonista alla settimana del Design di Milano

MILANO - Da Ginevra a Milano senza scalo. È il viaggio, tutt'altro che proibitivo, affrontato dalla Honda e-Prorotype che dopo l'esordio assoluto al Salone svizzero si è riproposta – in un contesto del tutto diverso, ma altrettanto coerente con la sua mission – alla Settimana del Design ritenuta l'occasione giusta la celebrazione contemporanea di due prime volte: il debutto assoluto del marchio giapponese all'appuntamento milanese e il primo veicolo elettrico della casa di Tokyo pensato espressamente per il mercato europeo.

L'allestimento «Honda Experience – Casa connessa Tortona», con esplicito riferimento alla via che rappresenta il nucleo originario del Fuorisalone oggi dilagato in ogni angolo della città, è stato creato in una location inedita (i locali della boutique di alta moda Alysi Garden House) e strutturato come un percorso visivo e sonoro atto a propiziare il passaggio progressivo dal frenetico ambiente urbano a uno spazio rilassante e accogliente, al cui centro si ergeva una scultura architettonica a forma di albero, interamente realizzata con materiali naturali.

Un esplicito richiamo alla simbologia spiccatamente giapponese del legame tra ambiente esterno e stile di vita interiore che ha ispirato i designer della e-Prototype, che nella sua qualità di «regina» dell'evento attendeva i visitatori nel locale centrale, illuminata dalla luce del giorno che riempiva il locale caratterizzato dal soffitto in vetro.

Ad arricchire il debutto italiano della city car elettrica ha contribuito la mostra fotografica di un collettivo di professionisti icoordinati da Sara Mautone, che con i loro scatti – valorizzati anche da inedite tecniche di proiezione – hanno collaborato non solo a esaltare, ma anche a rendere più chiara la filosofia che ha guidato il team di design soprattutto nella realizzazione degli interni, ispirati a uno stile di vita tipicamente nipponico, perfettamente integrato nell'ambiente di cui la concept car Honda vuole essere espressione.