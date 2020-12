I “Robotaxi” sono realtà. Attivo nella città cinese di Changsha un servizio di taxi senza conducente

CHANGSHA - Un’auto bianca parcheggiata in un ampia strada a Changsha, capoluogo della provincia cinese dell’Hunan, attende i passeggeri. Tuttavia, c’è qualcosa di insolito in questo taxi dall’aspetto normale: non ha un «conducente». Changsha è stata la prima città nel Paese a lanciare il servizio di taxi autonomo per il pubblico, nel mese di aprile. Sebbene il servizio sia attualmente limitato a un’area selezionata della città, che copre comunità residenziali, aree commerciali e parchi industriali, Changsha è stata soprannominata «Città della guida intelligente» per aver inaugurato l’uso per il pubblico della tecnologia all’avanguardia. Le auto senza conducente, denominate Robotaxis, sono state coprodotte dal provider di ricerca e colosso dell’intelligenza artificiale cinese Baidu e dalla casa automobilistica cinese FAW Hongqi, ed è stato gestito dall’Hunan Apollo Intelligent Transportation (Hunan Apollo) con sede nella New Area della città di Xiangjiang.

Gli utenti possono chiamare i taxi utilizzando Baidu Map, un’app di navigazione mobile. Il posto di guida non è esattamente vuoto ma occupato da «personale di sicurezza». «Durante la modalità di guida autonoma, non ho bisogno di controllare il volante a meno che non ci sia un’emergenza», ha detto Cao Jiajie, un tecnico di Hunan Apollo. «Il touchscreen dell’ auto identifica gli ostacoli e realizza previsioni dinamiche all’interno del campo visivo a 360 gradi e visualizza le condizioni della viabilità relative a veicoli in transito, corsie, incroci e semafori», ha affermato Cheng Li, direttore del reparto di test e di funzionamento veicoli dell’azienda. Un portavoce dello Xiangjiang Smart Tech Innovation Center ha detto che la città è stata un campo di prova per diverse categorie di veicoli intelligenti, tra cui gli autobus a guida autonoma che circolano sulla prima linea di prova cinese di bus intelligenti su strada aperta. La linea di prova degli smart bus, costruita dalla Xiangjiang New Area, è lunga 7,8 chilometri. È dotata di 22 fermate in entrambe le direzioni lungo il tragitto ed ha registrato un funzionamento sicuro già da due anni. L’acceleratore, il freno, il volante e la leva del cambio di questi veicoli autonomi sono tutti gestiti da computer, consentendo al «conducente» di controllare meglio durante i test di guida, ha spiegato He Jiancheng, uno dei membri del personale di sicurezza.

«Il mio compito principale è quello di affrontare eventuali situazioni imprevedibili che l’ auto potrebbe incontrare», ha detto. In base al livello di automazione, la tecnologia di guida intelligente in Cina e all’estero è stata classificata in cinque categorie da L1 a L5. I taxi e gli autobus a guida autonoma che circolano per le strade di Changsha appartengono rispettivamente alle categorie L4 e L3, vale a dire «livello di alta automazione» e «livello di automazione condizionale». Sebbene la Cina sia l’ultimo arrivato nel settore della guida autonoma, i piani ambiziosi di giganti della tecnologia come Baidu, Alibaba e Tencent e di startup come Pony.ai hanno spinto il settore. Secondo gli Autonomous Vehicle Disengagement Reports 2019 pubblicati dal California Department of Motor Vehicles, le auto a guida autonoma di Baidu sono in cima alla lista di «Miles per Intervention», con altre quattro società cinesi collocate tra le prime dieci.