Incidente in Gp di auto d’epoca, morta donna. Sbalzata fuori da veicolo in rievocazione storica a Montichiari

MONTICHIARI - Doveva essere una giornata di divertimento, ricordando quello che era stato il primo Gran Premio d’ auto d’Italia prima del trasferimento a Monza. A Montichiari, in provincia di Brescia, la celebrazione del centenario del Circuito del 1921, si è trasformata in tragedia. Una donna di 42 anni, Giovanna Compagnoni, appassionata di motori e componente dell’Historic Racing club di Montichiari organizzatore della giornata, è stata sbalzata da una vettura durante un giro-sfilata lungo il percorso ed è morta poche ore dopo il ricovero in ospedale. «In quel momento la gara era già finita» assicurano gli organizzatori.

La donna era seduta sul sedile passeggero di un’ auto dei primi anni del Novecento, senza cinture di sicurezza e senza portiere, ed è caduta all’altezza di una curva battendo violentemente la testa sull’asfalto senza che la persona al volante potesse intervenire, nonostante la vettura non andasse a velocità elevata. Immediati i soccorsi e la 42enne bresciana, che ha perso quasi subito conoscenza, è stata trasferita in ospedale alla Poliambulanza di Brescia dove è stata ricoverata in terapia intensiva con un forte trauma cranico. Le sue condizioni sono state fin da subito ritenute disperate dai medici. In serata il decesso. «L’ auto andava al massimo a 20 chilometri orari visto che è del 1910. Quanto accaduto è molto doloroso per noi che conosciamo bene la donna coinvolta. Siamo sotto choc» ha spiegato un componente dell’organizzazione. Alla guida dell’ auto storica coinvolta nell’incidente c’era un 19enne di Bolzano e la vettura è di proprietà di un parente del giovane che è stato identificato dalla Polizia locale di Montichiari che sta effettuando le indagini.

L’ auto storica è attualmente a disposizione della magistratura per eventuali accertamenti. La Procura di Brescia ha aperto un’inchiesta con il sostituto procuratore Alessio Bernardi che vuole fare luce sull’episodio, ma anche sulla gestione della sicurezza da parte degli organizzatori. La celebrazione del centenario del Circuito del 1921 sono state sospese ed è stata annullata la sfilata del pomeriggio, quando le auto storiche avrebbero dovuto transitare dal centro storico di Montichiari.