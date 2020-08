IntelliLux, la tecnologia Opel guarda lontano. Gli innovativi fari illuminano progressivamente

MILANO - Non sempre un “certo” tipo di tecnologia è disponibile su tutti i segmenti di mercato. Solitamente sono i modelli di punta a portare al debutto una nuova tecnica e, nel giro di qualche anno, viene messa a disposizione dell’intera gamma di vetture quando si tratta di un singolo brand. Però capita anche che i modelli più compatti non abbiano nel proprio “portafoglio” ingegneristico tutti i sistemi di cui una Casa è in possesso. Capita certo, ma non nel caso di Opel, che da anni adotta una politica di democratizzazione tecnologica, che coinvolge tutta la famiglia di prodotti del marchio tedesco.

Anzi, spesso avviene addirittura il contrario, ossia sono le vetture dei segmenti inferiori a cedere tecnologia a quelli superiori. Come è stato per i fari IntelliLux, che debuttarono qualche anno fa su Astra, per poi passare ad Insigna, ed ora resi disponibili sulla nuova Corsa. Il gruppo ottico è formato da 8 segmenti a led; 16 in considerazione del fatto che i fari siano ovviamente due. Quando sono tutti accesi si ha il massimo della potenza luminosa, altrimenti ogni singolo segmento è acceso o spento in funzione della particolare situazione di marcia.

Se ad esempio seguite un veicolo, la porzione centrale del fascio luminoso sarà meno intensa di quella laterale. In questo modo, oltre a non infastidire chi state seguendo, avrete comunque il massimo della visibilità ai lati della vettura. Una garanzia per la sicurezza nella guida in notturna. Ovviamente, quanto asserito, può fare riferimento anche all’eventualità che il veicolo che si incrocia stia sopraggiungendo nel senso opposto di marcia. L’efficacia del modello a matrice non muta.

L’elevato numero di led consente al dispositivo di essere più rapido nella definizione del cono di luce. Il traffico “frontale” al veicolo è scansionato da una telecamera, la quale poi manda le informazioni alla centralina che definisce il modus operandi del sistema a matrice. Il faro IntelliLux è disponibile sulla versioni Elegance e GS Line con un sovrapprezzo di 600 euro.

Non sono però solo i gruppi ottici a rendere Opel Corsa una vettura altamente tecnologica. Nel breve l’elenco di accessori si completerà di tutta quella serie di sistemi che di fatto rendono la compatta tedesca un’automobile di livello 2 alla voce guida assistita. Ciò significa che la Corsa potrà essere equipaggiata con una serie di dispositivi che le consentiranno di mantenersi al centro della corsia, anche in fase di curva, con lo sterzo che ruota in modo automatico, senza l’intervento del conducente, che però deve mantenere la mani sul volante. Un altro passo vero la democratizzazione della tecnologia, ma soprattutto la conferma che anche le piccole possono essere grandi dal punto di vista ingegneristico.