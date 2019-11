L’Autodromo di Franciacorta diventa Porsche Experience Italia. Dal 2021 eventi e corsi di guida riservati ai clienti

PADOVA - La notizia era nell’aria da tempo. Ora è ufficiale: dopo Hockenheim, Lipsia, Silverstone, Atlanta, Le Mans, Los Angeles e Shanghai, aprirà un Porsche Experience anche nel nostro Paese. La sede sarà l’autodromo di Franciacorta, appena acquisito da Porsche Italia, che trasformerà l’impianto preesistente includendo diversi tracciati e un customer center. Un comunicato congiunto diffuso da Stoccarda e da Padova (sede di Porsche Italia) informa che “sarà il centro più grande del mondo e riserverà particolare attenzione ai programmi di guida avanzata in un contesto estremamente professionale e innovativo”.

La decisione di aprire un Porsche Experience Center anche in Italia era diventata ormai improcrastinabile, visto che il mercato italiano è il terzo in Europa per numero di vendite e i cultori del marchio sono molto attivi. L’amministratore delegato di Porsche Italia, Pietro Innocenti, caldeggiava da tempo l’attuazione del progetto, e per questo ha espresso grande soddisfazione per la svolta appena annunciata. “Siamo orgogliosi – ha dichiarato - che Porsche AG abbia raccolto la nostra idea di creare un Experience Center anche da noi, in un territorio di grande tradizione automobilistica e di veri appassionati”.

Da Stoccarda gli ha fatto eco Detlev von Platen, membro del consiglio di amministrazione e responsabile vendite e marketing di Porsche AG, dichiarando che “gli Experience Center incarnano l’essenza di Porsche, offrono ai visitatori l’opportunità di vivere il marchio a 360 gradi e di vivere un’esperienza che tocca nel profondo. Il centro di Franciacorta – ha aggiunto il manager tedesco - sarà il prossimo punto di contatto per i clienti e gli appassionati che desiderano provare direttamente l’emozione del mondo Porsche”.

A lavori di ristrutturazione ultimati, il centro dedicato ai clienti Porsche in Franciacorta coprirà una superficie 559.000 metri quadri, e sarà dunque in assoluto il più grande del mondo. I lavori verranno avviati entro la fine di quest’anno, mentre l’apertura è prevista per l’inizio del 2021. Al pari degli altri Experience Center del marchio, quello di Franciacorta includerà diversi tracciati e un customer center.

Soprattutto, in casa Porsche manifestano grande soddisfazione non solo perché la struttura preesistente consente di sfruttare il circuito come punto di partenza per i nuovi tracciati di guida, ma anche perché la zona di Franciacorta è particolarmente interessante anche da un punto di vista logistico e turistico, trovandosi al centro del Nord Italia, a poca distanza dalla Svizzera, ben collegata a città importanti come Milano, Bergamo, Verona, vicina al Lago di Garda, e con il valore aggiunto di una cultura enogastronomica famosa nel mondo.