Incubo traffico per gli italiani, bloccati in fila per 38 ore ogni anno

ROMA - Traffico incubo degli automobilisti italiani. Stando ai dati della Commissione europea i nostri connazionali rimangono incolonnati nel traffico per 38 ore all’anno: praticamente perdono una settimana di lavoro bloccati in coda. A metterlo in evidenza è GreenVulcano Technologies. Il dato, peraltro, è un dato medio: a pagare un conto molto più salato sono i pendolari, che utilizzano l’ auto per spostarsi da casa verso l’ufficio e viceversa e coloro che per lavoro devono guidare per buona parte della giornata un mezzo di trasporto: camionisti, padroncini, tassisti, autonoleggiatori, agenti di commercio ed artigiani che per compiere gli interventi richiesti devono muoversi con il loro mezzo di trasporto.

«Perdiamo una settimana di lavoro bloccati in coda, per non parlare dei livelli di inquinamento generati dai veicoli accesi in questo lasso di tempo. Eppure oggi basta un’app e in pochi tap è possibile avere a disposizione il mezzo più idoneo per raggiungere la destinazione desiderata nella maniera più efficiente possibile, saltando anche le code» commenta Marco D’Ambrosio, responsabile del business development di GreenVulcano Technologies. Certo è che il gap dell’Italia è notevole rispetto agli altri Paesi europei: in Olanda si rimane congestionati per 32 ore all’anno, in Francia ed in Germania si scende a 30 ore, in Spagna a 26 ore. La media europea è di 30,4 ore.