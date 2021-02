Museo Piaggio di Pontedera riapre al pubblico dal 16 febbraio. Online è da subito visitabile

PONTEDERA - Riapre dal 16 febbraio il Museo Piaggio di Pontedera (Pisa), il più grande in Italia dedicato alla moto. Da subito è invece visitabile online: i quasi 5000 metri quadrati di superfice espositiva sono stati mappati per dare vita a un tour virtuale che conduce il visitatore attraverso la storia e i veicoli di Vespa, Ape, Moto Guzzi, Aprilia, Gilera e Piaggio. Il Museo di Pontedera, dove ha sede la casa madre della Piaggio, è stato costretto allo stop dall’emergenza Covid: ora riapre in piena sicurezza grazie all’adozione di nuove regole di accesso. Per accedere i gruppi di visitatori dovranno prenotare il tour telefonicamente, dal martedì al venerdì, allo 0587 27171.

Allo stesso numero si potranno avere tutte le informazioni riguardo le modalità di visita e le restrizioni ancora in essere. La visita online parte dal link ‘Tour Virtualè nella home page del Museo Piaggio - MUSEOPIAGGIO.COM - e dalle pagine web VESPA.COM e PIAGGIO.COM. Nel tour il visitatore potrà avvicinarsi ai modelli celebri di Vespa come la 125 del film Vacanze romane, passeggiare accanto alle moto di campioni del mondo quali Max Biaggi, Valentino Rossi, Loris Capirossi, Marco Simoncelli, Geoff Duke o Libero Liberati; ammirare capolavori di ingegneria come la Moto Guzzi Otto Cilindri che corse nel motomondiale degli anni ‘50; ripercorrere la storia di prodotti che hanno segnato la storia come il Piaggio Ciao o i vari modelli di Ape.