Mytaxi, boom in Italia: nel 2018 il fatturato cresce del 110%. Raggiunte 2 milioni di corse

MILANO - Due milioni di corse per un totale di 16 milioni di chilometri percorsi. Mytaxi, l’App per i taxi leader in Europa, chiude un 2018 da record, chiude il 2018 in Italia con un aumento del 110% rispetto all’anno precedente. A livello europeo, invece, le corse a bordo di Mytaxi hanno visto un significativo aumento, superando quota 40 milioni. Unico dato in calo è il tempo di attesa dei passeggeri, che nel 2018 si è ridotto di altri 20 secondi, raggiungendo, in media, i 3.5 minuti, a segnalare la maggior efficienza del servizio. E proprio sui tempi di attesa va segnalato che ci sono eccellenze straordinarie. A Madrid, ad esempio, siamo riusciti ad utilizzare Mytaxi, più volte, con attese inferiori al minuto.

Mytaxi può attualmente contare su una flotta globale di 100.000 tassisti con licenza, utilizzata da più di 10 milioni di utenti. «Il 2018 è stato un anno di enorme successo per Mytaxi», dice Eckart Diepenhorst, ceo di Mytaxi. «Questo - aggiunge - mi rende estremamente orgoglioso del nostro team, che ha reso possibili questi importanti risultati, consapevole che anche i 100.000 tassisti che lavorano insieme a noi hanno una grande parte di merito. A dimostrazione di questo, il punteggio medio di 4.8 su 5 stelline, assegnato loro dai passeggeri per valutare la propria esperienza di viaggio».

L’internazionalità di Mytaxi è una delle caratteristiche più apprezzate dai passeggeri, che gradiscono sempre di più la possibilità di utilizzare la stessa app, con un unico account, nelle oltre 100 città di 9 Paesi Europei. «Abbiamo visto una crescita esponenziale del servizio - afferma Andy Batty, chief operating officer di Mytaxi - in tutti i mercati in cui siamo presenti. Ad esempio, le richieste di corse da/per gli aeroporti sono cresciute ben dell’80% nel 2018. La nostra destinazione più richiesta in Europa è stata l’Aeroporto di Dublino, che, da solo, ha registrato più di un milione di corse. Anche il traffico transfrontaliero tramite app ha registrato una forte crescita, pari quasi al 200%».