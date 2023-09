Nissan lancerà d’ora in poi solo modelli elettrici sul mercato europeo, a partire dalla sostituta della Micra

Nissan lancerà d’ora in poi solo auto elettriche in Europa. L’annuncio in occasione di un doppio compleanno: i 35 anni del Nissan Technical Centre Europe nel Bedfordshire e il 20° anniversario del Nissan Design Centre a Londra che, per l’occasione, ha mostrato il Nissan Concept 20-23 su una struttura galleggiante nel tratto di Paddington Basin del Grand Union Canal che si trova proprio di fronte al centro di design.

Il concept prefigura lo stile dei modelli elettrici che vedremo in Europa: i piani della strategia Ambition 2030 parlano di 19 modelli elettrici a livello globale e altri 8 elettrificati entro la fine del decennio. In Europa il ritmo sarà più sostenuto e questo è dimostrato dall’annuncio che parla di lanci di modelli esclusivamente elettrici. Come è noto, il primo sarà la sostituta della Micra e sarà costruita sulla stessa piattaforma CMF-B EV delle Renault R5 e R4. Potrebbe chiamarsi ancora Micra. L’altro invece dovrebbe essere invece un piccolo crossover delle dimensioni della Juke e fa parte del progetto EV36Zero per il quale la Nissan sta investendo un miliardo di sterline presso lo stabilimento di Sunderland.

Presso il Nissan Technical Centre Europe è invece in corso lo studio evolvAD per la guida autonoma finanziato dal governo britannico e la Nissan sta investendo 26 milioni di euro in progetti di elettrificazione mentre nel centro di design sta spendendo 40 milioni per le strutture, nuovi strumenti e risorse di progettazioni al quale si aggiunge l’assunzione di nuovo personale. Nissan è stata la prima nel 2010 a credere nelle vetture elettriche di serie con la Leaf e da allora ha vendute oltre un milione di auto elettriche, un terzo delle quali in Europa dove il peso dei modelli elettrificati dal 2018 al 2022 è passato dal 5% al 44% e quello dell’elettrico dall’1% al 12%. Tutti i modelli Nissan hanno versioni elettrificati che oggi riguardano il 50% delle vendite nei prossimi 3 anni dovrebbero arrivare al 98%.

Il futuro è nelle batterie allo stato solido che triplicheranno la velocità della ricarica e costeranno il 65% in meno. Arriveranno sul mercato nel 2028 e costeranno 75 euro/kWh con l’obiettivo ulteriore di arrivare a 65 euro/kWh. Sarà questo l’elemento fondamentale per la spinta dell’elettrico sul mercato. «Il futuro della mobilità è elettrico. I veicoli elettrici alimentati da fonti rinnovabili – ha affermato Makoto Uchida, President & CEO Nissan – sono fondamentali per raggiungere la neutralità dal carbonio, al centro della nostra visione aziendale di lungo termine Ambition 2030. In Europa, Nissan passerà alla mobilità completamente elettrica entro il 2030; crediamo sia la scelta giusta per la nostra azienda, per i nostri clienti e per il pianeta».