Nissan rilancia la sua gamma ibrida e punta forte sui 100% elettrici Ariya e Townstar

Nissan ha presentato la sua nuova strategia di brand per affermarsi nel mercato come la marca giapponese con la gamma più emozionante di crossover elettrificati. Per l’occasione ha fatto provare su strada tutti i nuovi crossover elettrificati Nissan Juke Hybrid, Qashqai e-Power, X- Trail e-Power, Ariya 100% elettrico e anche la versione 100% elettrica del veicolo commerciale Townstar nell’ambito dell’evento e-day.

Vediamo qui le due full electric - il crossover premium Ariya e il Light Commercial Vehicle (LCV) Townstar - e le nuove tecnologie che impiegano.

Nissan Ariya è un Suv lungo 4,59 metri, largo 1,85 e alto 1,66 metri con un passo di 2,77. Lo stile è ispirato a canoni tipicamente giapponesi e al concetto di “futurismo senza tempo”. È disponibile con una batteria da 63 kWh o da 87 kWh, per un’autonomia che arriva fino a 533 km con una singola ricarica (nelle condizioni di test WLTP). Con la ricarica rapida Ariya 63 kWh va dal 20 all’80% in 35 minuti, mentre per Ariya 87 kWh occorrono 40 minuti. A casa, con un caricatore Nissan professionale a corrente alternata da 7,4 kW o 22 kW, Ariya si ricarica al 100% durante la notte. Secondo i dati Nissan, il costo annuo dell’elettricità per il proprietario di una Ariya è di circa 500 euro. La batteria da 87 kWh è disponibile anche nella versione con due motori e-4ORCE 4Wd. Il motore doppio e-4ORCE 4Wd è una tecnologia nuova per i Suv Nissan per un’esperienza di guida che unisce sicurezza, comfort e controllo con un’accelerazione istantanea.

La trazione integrale e-4ORCE è un sistema esclusivo del costruttore giapponese pensato per essere abbinato a propulsori elettrificati. È costituito da due motori elettrici, uno per ogni asse, con forza motrice e azione frenante gestite sulle singole ruote. Il bilanciamento dei pesi fra i due assi e la frenata rigenerativa anche sul motore posteriore garantiscono massima maneggevolezza e minimi beccheggio e rollio. Lo stesso sistema e-4ORCE dà potenza al family Suv Nissan X-Trail e-Power (che non è 100% elettrico come Ariya, ma più vicino a una full hybrid grazie alla tecnologia e-Power, che permette di viaggiare in modalità elettrica senza ricarica alla spina grazie al motore a benzina che funge da ricarica interna della batteria).

Ariya 100% elettrico ha di recente ottenuto le 5 stelle Euro NCAP, il massimo punteggio in termini di sicurezza dei veicoli, così come X- Trail e-Power. Per Juke e Qashqai, già 5 stelle Euro NCAP dal 2019 e dal 2021, il massimo punteggio è stato esteso alle rispettive versioni elettrificate Juke Hybrid e Qashqai e-Power.

Nissan ha elettrificato anche la sua gamma di LCV e propone il nuovo Nissan Townstar in versione 100% elettrica. Erede del Nissan e-NV200, Townstar 100% elettrico è pensato per le attività commerciali cittadine, per consegne dell’ultimo miglio a zero emissioni anche nelle zone a traffico limitato. Equipaggiato con motore elettrico da 122 CV e 245 Nm di coppia e una batteria da 45 kWh ha tempi di ricarica più brevi (-30% rispetto a Nissan e-NV200) e durata della carica maggiore grazie al sistema di gestione dell’energia e di raffreddamento. L’autonomia arriva fino a 300 km (in ciclo WLTP).

Quanto alle soluzioni tecnologiche per la sicurezza e l’assistenza alla guida, sul Townstar elettrico fanno il debutto per la gamma LCV Nissan il sistema di assistenza alla Guida ProPILOT Assist e l’Intelligent Around View Monitor (AVM) che offre una vista dall’alto a 360° intorno al veicolo. La frenata di emergenza con riconoscimento dei pedoni e dei ciclisti, il sistema di parcheggio automatico, il sistema di monitoraggio dell’angolo cieco e il cruise control intelligente promettono di essere un valido aiuto per il guidatore soprattutto nei contesti urbani. Il vano posteriore da 3,9 m3 può ospitare fino a due Europallet e 800 kg di peso, mentre la capacità di traino è pari a 1.500 kg.

Il nuovo Townstar EV, così come tutta la gamma LCV Nissan, è coperto da garanzia paneuropea di 5 anni o 160.000 km, alla quale si aggiunge la garanzia di 8 anni o 160.000 km sulla batteria.