Nuova Range Rover 2022, un’opera d’arte al Maxxi di Roma. Il Suv britannico è arrivato in Italia

ROMA - Dopo l’anteprima mondiale di Londra ed il debutto italiano di Milano, la nuova Range Rover appare tra le opere d’arte del Maxxi di Roma. Giunto alla quinta generazione, il Suv britannico raggiunge la quinta essenza del lusso esaltato dalla pulizia del design, tale da renderla perfettamente integrata anche in un museo d’arte contemporanea. La carrozzeria è stata interamente ripulita da ogni elemento superfluo ed appare come un monoblocco levigato a filo con le superfici vetrate. La Range Rover atto quinto poggia sulla nuova piattaforma modulare longitudinale MLA-Flex, oltre a portare al debutto una coppia di innovativi propulsori ibridi plug-in con un’autonomia di guida in modalità elettrica che può arrivare fino a 100 km.

Al lancio sarà disponibile con le versioni mild-hybrid, benzina e diesel: le prime includono il sei cilindri 3.0 litri da 360 o 400 CV. Tre le opzioni ibrido-diesel Mhev, sempre basate su un blocco sei cilindri 3.0: 249 Cv e 600 Nm di coppia; 300 Cv e 650 Nm; fino a 350 Cv e 700 Nm. Tutte le versioni sono abbinate esclusivamente al cambio automatico ZF a otto rapporti. A livello meccanico, Range Rover 2022 è dotata delle quattro ruote sterzanti e sistema Dynamic Response Pro, un avanzato sistema di controllo attivo del rollio che riduce i coricamenti laterali in curva. Grazie alle funzioni predittive, la vettura è in grado di garantire sempre il massimo comfort ottimizzando l’assetto su buche, o percorsi accidentati. Progettata, sviluppata e prodotta nel Regno Unito, la nuova Range Rover viene proposta con prezzi a partire da 124.300 euro.