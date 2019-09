Nuova Renault Zoe, tecnologica e sicura: è un passo nel futuro

PARIGI - Proposta in nove diversi colori, tra cui gli inediti Blu Celadon, Rosso Passion e Bianco Quarzo, la terza generazione della Zoe rivela per intero la sua vocazione tecnologica non solo con i grandi e scenografici display multifunzione, il quadro strumenti digitale configurabile da 10 pollici e lo schermo da 9,3” del sistema di infotainment, ma anche con una ricca serie di dispositivi elettronici.



La soluzione di connettività Easy Link, per esempio, si arricchisce di funzioni specifiche per le auto elettriche, come la possibilità di visualizzare in tempo reale la posizione delle colonnine di ricarica, mentre la compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto consente di integrare nella vettura i più diffusi smartphone, consentendo di utilizzarne tramite il display centrale le relative funzioni, purché siano compatibili con i requisiti di sicurezza che si devono sempre rispettare quando ci si mette al volante di un veicolo. Mentre gli eventuali passeggeri possono usufruire delle due prese Usb posteriori per ricaricare e utilizzare i propri tablet o le consolle di gioco.

A proposito di sicurezza, i proprietari della nuova Zoe – che secondo quanto annunciato in fase di presentazione potranno scegliere tra l’acquisto dell’intero «pacchetto» o della sola vettura con il noleggio della batteria – hanno a disposizione un ricco assortimento di dispositivi tecnologici che comprendono tra gli altri l’avviso di superamento del limite di velocità, la frenata automatica d’emergenza, l’avviso di superamento della corsia di marcia che può essere implementato con il sistema di mantenimento automatico della corsia stessa.

Non meno generose le dotazioni per quanto riguarda i sistemi di assistenza alla guida che vanno dal riconoscimento della segnaletica strada alla commutazione automatica degli abbaglianti, dal monitoraggio dell’angolo cieco al sistema di parcheggio senza mani, mentre il freno di stazionamento automatico scongiura il rischio di pericolose dimenticanze al momento di lasciare l’auto su una strada in pendenza o di ripartire dopo una sosta in salita. La vocazione hi-tech di un’auto che ha nella tecnologia un elemento fondante del proprio Dna non può prescindere dalle app come My Renault che, abbinata al nuovo sistema multimediale Easy Link, mette a disposizione del guidatore numerose utili funzioni, alcune delle quali consentono di dialogare a distanza con la vettura tramite il proprio smartphone. È per esempio possibile verificare il livello di carica della batteria, programmarne la ricarica negli orari più convenienti piuttosto che impostare la climatizzazione in modo da trovare l’abitacolo alla temperatura giusta al momento di utilizzare la vettura.