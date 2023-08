Opel si rinnova con il concept Experimental. Tante soluzioni di stile e tecnologia per il futuro del brand

In attesa del debutto in società al Salone dell’Auto di Monaco, in programma a settembre, il concept Opel Experimental si mostra online con un design che rompe gli schemi e farà scuola per le vetture della casa del fulmine che verranno. Superfici tese e levigate si incontrano in una silhouette con le proporzioni di un Suv coupé di segmento C dagli sbalzi ridotti, contraddistinto da ruote Ronal di grandi dimensioni che indossano pneumatici Goodyear realizzati con gomma riciclata.

I tagli luminosi a Led cambiano il volto ai gruppi ottici convenzionali, e la fluidità stilistica è garantita dall’assenza dei retrovisori, sostituiti da telecamere a 180 gradi nei montanti, per un minimalismo di fondo che fa a meno anche delle cromature. Con questo prototipo appare anche il nuovo logo del brand, rivisitato e inquadrato come fosse al centro di un mirino dai Led che contraddistinguono il frontale. Completano il quadro degli elementi aerodinamici attivi e la presenza di un nuovo estrattore posteriore.

Spaziosi gli interni, grazie a superfici ridotte al minimo visto che le informazioni vengono sottoposte al guidatore tramite la realtà aumentata, o per mezzo di un pannello tattile trasparente. Inoltre, il volante sfrutta la tecnologia steer-by-wire, per fare a meno del piantone dello sterzo, ed è in grado di sparire quando si inserisce la guida autonoma.