Opel, tecnologia top e nuova firma luminosa per Experimental. Passerella all’IAA Mobility di Monaco per la concept car

Alimentazione elettrica, una linea che promette performance di alto livello, la show car Opel Experimental si preannuncia come una delle vetture più fotografate dell’imminente salone IAA Mobility, in programma a Monaco dal 5 al 10 settembre. Nel diffondere le immagini del prototipo, la Casa del Fulmine sottolinea come questo studio «fornirà una chiara anticipazione del futuro del brand, dando forma alla sua visione evoluta della filosofia Bold and Pure in termini di design». Dal 1965 a oggi, per il costruttore di Russelsheim si tratta della quinta premiere di una concept car nel mese di settembre, in una rassegna tedesca dell’ auto. In passato furono la Experimental GT nel 1965, la Tigra nel 1993, la G90 nel 1999 e la Hydrogen 3 nel 2001. Con questo ultimo studio, spiega il Ceo dell’azienda Florian Huettl, si «offre una prospettiva sui prossimi modelli e tecnologie, sul design futuro, anche su una nuova era e sul futuro del marchio. Questa splendida concept car rappresenta una guida e mette in mostra ancora una volta lo spirito pionieristico di Opel».

In attesa dei dati completi sulla vettura che saranno diffusi nel corso della rassegna teutonica, tra le anticipazioni da segnalare il nuovo logo Blitz illuminato, al centro della rielaborazione dell’Opel Vizor, la fascia anteriore luminosa tipica dell’attuale corso stilistico del marchio. Altri tocchi luminosi sono le ali agli angoli del muso e le grafiche sulla superficie della carrozzeria al posto delle classiche cromature. «Gli spunti futuristici - chiariscono i progettisti - proseguono nell’abitacolo, con la struttura profilata dei sedili ergonomici che suggerisce un approccio sostenibile e attento alle risorse». Un concetto che nella pratica si traduce in dimensioni da auto di segmento C per un’abitabilità da segmento D.

«L’efficienza aerodinamica - sottolineano dalla Germania - è stata a lungo un tratto distintivo dei veicoli Opel e la struttura accattivante delle ruote indica che anche Experimental condividerà questo elemento». Sviluppata, appunto, con grande attenzione agli andamenti dei flussi d’aria, la carrozzeria presenta flap anteriori e posteriori pensati per migliorare la penetrazione nel vento, a tutto vantaggio delle autonomie di percorrenza e del comfort acustico ad alta velocità. Il diffusore posteriore è di tipo estensibile. Gli pneumatici realizzati in collaborazione con Goodyear, sono in gomma riciclata e poggiano su cerchi Ronal a 3 zone con una funzione attiva per aumentare ulteriormente l’efficienza aerodinamica.