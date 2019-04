Peugeot, la Guardia di Finanza passa al Suv: ecco la 3008 GT in divisa

ROMA - Pronte per l’impiego immediato. Due Suv 3008 GT, messi a disposizione da Peugeot per la Guardia di Finanza sono state preparate a puntino per i compiti che devono svolgere. Una sarà a disposizione dei baschi verdi di Roma e sarà utilizzata per i servizi di ordine e sicurezza pubblica; la seconda, invece, è destinata alla Guardia di Finanza di Milano e utilizzata per il controllo delle attività economiche sul territorio. Specifiche le dotazioni, dunque: si va dalla postazione computerizzata direttamente collegata con le banche dati a sofisticate apparecchiature per intervenire a fronteggiare emergenze di qualsiasi genere. Gli allestimenti sono stati studiati nei minimi particolari in sinergia dai tecnici Peugeot e dagli ufficiali addetti al parco auto della Guardia di Finanza. «Le due auto - ha chiarito Gaetano Thorel, direttore generale di Psa Italia - vanno in comodato d’uso gratuito da Peugeot Italia alla Guardia di Finanza per compiti operativi a Milano e a Roma. Ci aspettiamo consigli utili per poter eventualmente migliorare ulteriormente le nostre auto. Peugeot è un marchio dal cuore europeo che batte forte anche in Italia. La conferma arriva dalle cifre: in Italia Peugeot fattura 6 miliardi all’anno e siamo fieri di collaborare con un’istituzione italiana così importante».

Soddisfattissimo il comandante generale della Guardia di Finanza, Giorgio Toschi. «Le auto sono state allestite per soddisfare in pieno le nostre esigenze operative. E per questo ringrazio la Peugeot e il nostro personale tecnico. Dinamismo ed elevata mobilità, queste sono e saranno le nostre specifiche peculiarità».

Le due 3008 GT sono complete di tutto rappresentano il meglio mostra rappresentano della Casa del Leone in fatto di motorizzazioni, driving dynamics e tecnologia per l’assistenza attiva alla guida (ADAS) di ultimissima generazione: infatti sono dotate di motorizzazione Diesel BlueHDi 180 abbinata al cambio automatico EAT8 e di Advanced Grip Control per aumentare la trazione su fondi a bassa aderenza. Indossano, naturalmente una livrea d’ordinanza particolarmente voluta proprio per la Gdf. Le Peugeot 3008 sviluppate per la Guardia di Finanza, infatti, è caratterizzata dalla perfetta integrazione degli allestimenti alla vettura, offrendo un ambiente più sicuro, funzionale e con tecnologia innovativa.

Ma vediamo più da vicino le dotazioni specifiche necessarie per il loro utilizzo. Quella dedicata al controllo economico del territorio, prevede uno scrittoio in materiale plastico ricavato nella cappelliera posteriore ed un organizzatore del vano bagagli per dotazioni operative. La seconda versione, invece, è dotata di un sistema di ritenuta per il trasporto di caschi e scudi. In entrambi gli allestimenti, la livrea istituzionale ad alta rifrangenza, i lampeggianti ed i micro LED integrati alla vettura, garantiscono la massima visibilità in tutte le fasi operative, anche a veicolo fermo.

L'abitacolo è allestito con dispositivi progettati specificatamente per rendere l’auto funzionale al servizio, come il supporto porta arma PM12 e la pulsantiera ergonomica integrata alla plancia per gestire i sistemi luminosi ed acustici. Ultimano le dotazioni interne l’innovativo inibitore di fiamma eco-compatibile, l’impianto elettrico supplementare dotato di batteria ausiliaria ed inverter con prese di corrente a 230V.

«L’allestimento della 3008 nelle specifiche versioni - sottolinea la Peugeot - rende l’auto funzionale al servizio e ne aumenta il rendimento generale: è stato realizzato da Focaccia Group, azienda che da oltre 60 anni opera nel settore automotive, progettando, costruendo e realizzando allestimenti speciali per le Forze dell’Ordine. Prodotti sempre più evoluti ed in linea con la produzione di serie, le vetture allestite sono rigidamente testate ed omologate secondo le normative vigenti».