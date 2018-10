Piaggio Fast Forward con il device intelligente “Vitra” protagonista all'Orgatec di Colonia

COLONIA - Può fare il concierge, può trasportare materiali in ufficio, può portare a casa la spesa o rifornire materiali in un grande ambiente di lavoro. Gita, il robot porta tutto di Piaggio, diventa sempre più intelligente e servizievole. A Colonia, all’edizione 2018 di Orgatec Piaggio Fast Forward (PFF), società del Gruppo Piaggio di cui rappresenta il più avanzato centro di ricerca sulla mobilità del futuro si presenta insieme a Vitra, innovativa azienda Svizzera di design.

Insieme hanno messo a punto una soluzione di mobile carrier capace di soddisfare esigenze specifiche anche nell’ambito di ambienti di lavoro. A Orgatec Piaggio e Vitra presentano l’ultima versione di Gita. La grande novità è che, dopo i test di successo in spazi urbani aperti, Gita adesso esprime tutta la sua versatilità di device intelligente, sviluppando molteplici nuove funzioni dedicate ad ambienti domestici e professionali chiusi. Vediamo alcuni.

Come Concierge è in grado di archiviare e organizzare i materiali e averli sempre a disposizione; come Digital Nomad, un supporto per il trasporto di materiali di lavoro, presentazioni, connessioni, per trasformare ogni angolo di ufficio in una sala riunioni. E ancora come Catering Trolley, per avere sempre a disposizione in questo caso alimenti e bevande, ma facilmente adattabile a qualsiasi tipo di servizio; come Project Basket, per la raccolta di diversi materiali e forniture da ufficio, che può raggiungere i lavoratori in ogni luogo. E poi come Powerbrick, un dispositivo sempre pronto per la ricarica di qualsiasi device elettronico, in qualsiasi situazione.

«Il mondo del lavoro sta cambiando radicalmente e sarà sempre più dinamico e interconnesso - dice Greg Lynn, amministratore delegato di Piaggio Fast Forward - e per questo motivo PFF ha collaborato con Vitra in occasione di Orgatec al fine di sviluppare nuovi accessori abbinati a Gita per facilitare l’attività e la mobilità delle persone sugli ambienti di lavoro. Non posso immaginare per questo progetto una vetrina migliore di Orgatec, l’epicentro del mondo del lavoro moderno».