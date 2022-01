Polizze RC auto false, Ivass segnala altri 7 siti internet irregolari. Ecco quali sono gli indirizzi truffa

L’Ivass - l'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni - segnala altri 7 siti internet irregolari. La distribuzione di polizze assicurative tramite i seguenti siti è irregolare avverte l’Istituto sottolineando che le polizze ricevute dai clienti sono false e i relativi veicoli non sono assicurati. L’Ivass raccomanda di adottare le opportune cautele nella valutazione di offerte assicurative via internet o telefono (anche via WhatsApp), soprattutto se relative a polizze di durata temporanea.

I siti segnalati dall’Ivass sono: https://agenziarossetti.com; https://www.assicurazionin1.com; https://www.assicurazioni-vinciguerra.com/; www.contebrokerassicurazioni.it; https://difrancia-assicurazioni.com; https://www.tuo-assicurazioni.com; https://pisano-broker.com In particolare, l’Ivass consiglia ai consumatori di controllare, prima del pagamento del premio, che i preventivi e i contratti siano riferibili a imprese e intermediari regolarmente autorizzati e di consultare sul sito www.ivass.it gli elenchi delle imprese italiane ed estere ammesse ad operare in Italia (elenchi generali ed elenchi specifici per la r. c. auto e la r.c. natanti) ed il Registro unico degli intermediari assicurativi (Rui) e l’Elenco degli intermediari dell’Unione Europea. L’Ivass invita a consultare anche l’elenco degli avvisi relativi ai Casi di contraffazione, Società non autorizzate e Siti internet non conformi alla disciplina sull’intermediazione.