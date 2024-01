Renegade compie 10 anni, 2 milioni vendute nel mondo. È stata la prima Jeep assemblata in Italia, a Melfi

La Jeep Renegade festeggia il suo decimo anniversario con un numero impressionante di quasi 2 milioni di unità vendute in tutto il mondo. La sua storia di successo è iniziata nel marzo 2014, quando è stata presentata a Balocco da Sergio Marchionne e Mike Manley: concepita come modello globale destinato a essere venduto in più di 100 mercati in tutto il mondo, la Jeep Renegade è stata anche la prima Jeep - brand di Stellantis - a essere assemblata in Italia nello stabilimento di Melfi. Jeep Renegade 4xe è il modello ibrido più venduto in Italia nel segmento B-Suv. A breve saranno aperti in Europa gli ordini della Jeep Renegade MY24.