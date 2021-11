Pratiche auto, Sermetra Net Service verso il completamento della piattaforma per i pagamenti pagoPA

Una piattaforma per i pagamenti pagoPA è la risposta tutta digital di Sermetra Net Service, società del Gruppo Sermetra Holding, il principale system integrator del settore automotive, che lo scorso anno ha chiuso con un fatturato aggregato di 17 milioni di euro e quest’anno, nonostante il perdurare dell’emergenza pandemicachiuderà con una crescita ulteriore a oltre 18 milioni di euro e un Ebitda al 23%.

Attiva dal 2019 e utilizzata ogni giorno da 2.400 agenzie di pratiche auto, la piattaforma ha finora movimentato milioni di pagamenti, per un volume di oltre 3 miliardi di euro, iniziando prima con le tasse auto, le somme di spettanza del Pubblico Registro Automobilistico eppoi, da fine settembre scorso,con i pagamenti dei diritti della Motorizzazione Civile.

Grazie a questi volumi, la piattaforma è ormai il principale player dei pagamenti del settore automotive e, attraverso il partner PayTipper - istituto di pagamento del Gruppo Enel-X di cui Sermetra Net Service è agente in servizi di pagamento - occupa la 5° posizione nella “classifica” nazionale per numero complessivo di transazioni pagoPA.

Perfomance di rilievo anche per effetto della migrazione in atto dei pagamenti delle pratiche della Motorizzazione verso il sistema pagoPA, secondo un cronoprogramma prestabilito dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili. A breve, poi,partiranno le pratiche di revisione e quelle delle patenti, dai conseguimenti ai rinnovi, ai duplicati. Una ‘migrazione tecnologica’ per tutte le tipologie di pratiche che, secondo i piani della holding, si concluderà entro il marzo 2022. Un processo che tra l’altro consentirà al Gruppo Sermetra Holding di erogare soluzioni di pagamento anche per nuove tipologie di aziende operanti nell’automotive, come ad esempio i numerosi centri di revisione e le autoscuole.