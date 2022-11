Škoda Enyaq IV, ricarica più facile con il “plug & charge”. Riconoscimento automatico del veicolo alla colonnina

La ricarica diventa più semplice per Škoda Enyaq iV, con l’abilitazione alla funzione “Plug & Charge”. Grazie alla nuova funzione, presto sarà infatti ancora più semplice ricaricare i veicoli della famiglia Enyaq iV ed Enyaq Coupé iV, che a cominciare da queste settimane vengono prodotti con installato il nuovo software di gestione veicolo ME3 che supporta “Plug & Charge”. La funzione sarà invece installata over-the-air nei veicoli già consegnati ai clienti, una volta installato l’aggiornamento software ME3. Grazie a questa nuova funzionalità, il veicolo viene immediatamente identificato nei punti di ricarica compatibili collegati all’app Powerpass e il processo di ricarica si avvia automaticamente una volta inserita la presa di ricarica.

Il processo è conforme agli standard di sicurezza ISO 15118 e la funzione ‘Plug & Chargè è supportata dalle stazioni di ricarica rapida della rete europea Ionity, che il Gruppo Volkswagen sta contribuendo ad ampliare continuamente. Altri partner seguiranno poi in un secondo momento. La funzione ‘Plug & Chargè in un modello della famiglia Enyaq iV richiede la presenza dell’ultimo software di gestione veicolo ME3. Inoltre, i proprietari devono registrare il veicolo nell’app MyŠkoda (disponibile gratuitamente) e l’utente deve sottoscrivere un contratto Powerpass. Per i nuovi clienti l’opzione viene aggiunta al momento della firma del contratto.

Per gli utenti Powerpass già esistenti, la funzione può essere attivata in pochi passaggi, direttamente tramite l’app MyŠkoda. Una volta che l’utente ha scelto e confermato una tariffa, la funzione viene installata nel veicolo e può essere attivata e disattivata tramite il menu dell’infotainment. Le fatture, come sempre, vengono poi emesse mensilmente in base ai termini della tariffa Powerpass selezionata.