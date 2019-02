Skoda Vision iV, ecco come sarà l'abitacolo del nuovo Suv elettrico

ROMA - In attesa del debutto ufficiale, previsto tra ormai pochi giorni in occasione del Salone di Ginevra 2019, il nuovo Vision iV di Skoda mostra un altro lato di sé, dopo aver stuzzicato la curiosità degli appassionati con un teaser (sul design esterno) rilasciato nei giorni scorsi. Questa volta è toccato all'abitacolo, rappresentato da un'immagine che ne anticipa le forme, i contenuti e gli spazi. Le soluzioni adottate sul primo modello Skoda completamente elettrico basato sulla piattaforma MEB sono moderne e futuristiche.

L’assetto innovativo e user-friendly del cruscotto e della consolle centrale crea nuovi linguaggi stilistici. Non essendo utilizzato il tradizionale tunnel centrale, i designer di Skoda hanno infatti sfruttato le possibilità offerte dalla nuova piattaforma, riconfigurando l’assetto del cruscotto e della consolle centrale. Tra il sedile del conducente e del passeggero, Vision iV offre un ampio spazio per riporre vari oggetti sopra il quale si trova una consolle centrale particolarmente comoda e facile da raggiungere sia per il guidatore che per il passeggero anteriore.

Due smartphone, che possono essere collegati senza fili al sistema operativo e di infotainment, possono essere riposti nella consolle per essere ricaricati a induzione. Il cruscotto è costituito da due livelli le cui linee e cuciture decorative prendono ispirazione dalla parte anteriore del veicolo. Il display indipendente presenta anche uno spazio ergonomico per appoggiare la mano con cui si utilizza il touchscreen. Anche il volante è stato rinnovato, ora è a due razze e riporta la scritta Skoda al posto del tradizionale logo della Freccia Alata. Questo però è solo un passo del percorso che porterà il marchio boemo a lanciare entro il 2022 ben dieci modelli elettrificati, per un investimento totale di circa due miliardi di euro.