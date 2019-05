Ssangyong, al Mudec di Milano una Tivoli dedicata all'artista Roy Lichtenstein

ROMA – Ssangyong espone presso il Museo delle Culture di Milano un esemplare unico della Ssangyong Tivoli – auto ufficiale del Mudec di Milano – dedicato a Roy Lichtenstein, uno dei più celebri esponenti della Pop Art, di cui si potranno ammirare i capolavori che hanno segnato l’arte del ventesimo secolo nella mostra “Roy Lichtenstein. Multiple Visions” (dal 1 maggio all’8 settembre 2019).

Tale iniziativa rientra nell'ambito della già consolidata partnership avviata dal Gruppo Koelliker a fine 2017 con il Mudec di Milano e permetterà a tutti i visitatori di affrontare un percorso tematico che ripercorre l’evoluzione del lavoro di Lichtenstein con circa 100 opere tra stampe, sculture, arazzi, video e fotografie e di cui SsangYong si fa portavoce. Tivoli è infatti un’auto con un forte carattere e dall’ampia possibilità di personalizzazione. È stata realizzata in diverse edizioni speciali, come Tivoli Black Edition, Tivoli Seoul, Tivoli Juice e Tivoli I LOV IT, pensate per enfatizzarne ulteriormente l’identità e che dal modello si evolvono ogni volta per rispondere alle esigenze di un pubblico che ama distinguersi e lasciare il segno.

“Quando abbiamo scelto di avviare la collaborazione con il Mudec, lo abbiamo fatto con la consapevolezza che avremmo avuto la possibilità di farci portavoce di artisti non convenzionali come Roy Lichtenstein, Banksy e Frida Kahlo, che con il proprio stile hanno saputo distinguersi e segnare il panorama artistico e culturale”, ha commentato Luca Ronconi, Amministratore Delegato di Gruppo Koelliker e di SsangYong Motor Italia. “In questa direzione si è mossa anche la decisione di nominare Tivoli quale auto ufficiale del Museo delle Culture, perché è quella che meglio rappresenta lo spirito di questi grandi maestri, capace come loro di catturare l’attenzione al primo sguardo, di trasmettere emozioni attraverso le proprie linee e i propri colori, e di ispirare le persone a esprimere con coraggio la propria personalità e le proprie scelte.”