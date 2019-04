Esplode l'auto elettrica Tesla, capsula SpaceX in fumo e i titoli di Elon Musk crollano in Borsa. Sabato l'incidente avvenuto a una capsula Crew Dragon, la versione del veicolo spaziale di SpaceX progettata per portare equipaggi in orbita: ha subito una «anomalia» durante una prova dei motori a terra, a Cape Canaveral, in Florida. Episodio confermato nel giorno di Pasqua dalla società di Elon Musk. Ieri la notizia che nella serata di domenica una Tesla modello S ha preso fuoco in un parcheggio sotterraneo a Shanghai, in Cina: la società californiana ha inviato un team di esperti per verificare l'incidente ripreso da una telecamera a circuito chiuso, mentre il video del rogo spopola nel cyberspazio con oltre 18 milioni di visualizzazioni.

«I test iniziali sono stati completati con successo ma quello finale si è risolto in una anomalia», si legge in un comunicato della società a proposito di quanto capitato alla Crew Dragon. Non ci sono stati feriti, i social mostrano fumo. Sul social cinese Weibo, intanto, è stato postato il video di 22 secondi in cui si vede una Tesla in sosta: comincia ad uscire del fumo dal fondo dell'auto e dopo sei secondi la vettura prende fuoco e viene avvolta dalle fiamme.

«Abbiamo immediatamente inviato un team sul posto e appoggiamo le autorità locali per stabilire i fatti - dichiarato un portavoce di Tesla Cina - Da quanto ne sappiamo adesso nessuno è rimasto ferito». I titoli Tesla hanno perso il 3,70%. Elon Musk prepara la svolta di Tesla, che punta a trasformare da colosso delle auto elettriche a colosso delle auto autonome.