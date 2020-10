Tesla Roadstar di Starman vicina a Marte dopo un viaggio di 2,1 miliardi di chilometri Guarda dov'è l'auto di Musk

Il contachilometri, digitale e non taroccato anche se si tratta di un'auto che ha viaggiato tantissimo, indica 2.100.000.000: sì 2.1 miliardi di chilometri, misurati in questi giorni in un Autogrill dalle parti di Marte, il che rende la Tesla Roadstar guidata da Starman di SpaceX la vettura che ha fatto più strada fin dalla scoperta della ruota.

Tesla vicino a Marte

E non ha neppure un graffio anche se la vernice del modello decollato da poco più di due anni comincia a scolorirsi mentre le gomme e le parti in plastica mostrano i primi segni di usura per colpa delle radiazioni cosmiche e dell'alternanza di temperature che vanno da più 150 a meno 250 gradi. Impassibile, comunque, il conducente Starman che continua a esplorare il Sistema solare guidando spensieratamente con una sola mano sul volante mentre oscilla l'altra fuori dall'abitacolo per sentire l'effetto della velocità che sui rettilinei arriva a 90mila chilometri orari.

Starman, last seen leaving Earth, made its first close approach with Mars today—within 0.05 astronomical units, or under 5 million miles, of the Red Planet pic.twitter.com/gV8barFTm7 — SpaceX (@SpaceX) October 7, 2020

Non è male stare al gioco di quel mattacchione di Elon Musk che dal 6 febbraio 2018 si fa una bella pubblicità unendo nella stessa impresa le sue aziende Tesla e SpaceX