Toyota, un veicolo sulla Luna entro il 2030. Allo studio Rover a 6 ruote per 2 astronauti

TOKYO - La Toyota punta a mandare sulla Luna un suo veicolo entro il 2030. È questo uno dei progetti, già in fase di studio avanzato, che dovrebbe concretizzarsi in seguito all’accordo di collaborazione per imprese internazionali di esplorazione dello spazio, siglato tra il costruttore automobilistico e l’Agenzia aerospaziale giapponese Jaxa. Il mezzo da lanciare sul satellite terrestre entro la fine della prossima decade sarebbe un rover a 6 ruote, dotato di motori elettrici alimentati da pile di tipo fuel cell, con riserve di combustibile a sufficienza per percorrere 10.000 chilometri.



Sarà progettato per svolgere compiti di ricerca sulla superficie in condizioni severe, con una forza di gravità di un sesto rispetto a quella terrestre e ampie oscillazioni nelle temperature. Lungo 6 metri, largo 5,2, alto 3,8 metri, con una cabina pressurizzata dalla volumetria utile di 13 metri cubi, il 6 ruote della Casa delle Tre Ellissi sarà in grado di ospitare due astronauti nell’impiego standard e sino a quattro in condizioni di emergenza. Nella prospettiva di un successo, è già stato annunciato che potrebbe servire come base per lo sviluppo di un veicolo da mandare su Marte. Toyota e la Japan Aerospace Exploration Agency hanno avviato lo studio di questo rover nel maggio del 2018. L’accordo firmato ne accelererà lo sviluppo. L’obiettivo è lanciarlo nello spazio entro il 2029, per averlo poi pronto entro il 2030 per la missione sulla Luna.