Tragico incidente alla Pikes Peak, muore il pilota Ducati Carlin Dunne

Tragico incidente alla Pikes Peak, la celebre e spettacolare corsa in salita che si svolge annualmente in Colorado. È deceduto Carlin Dunne, 36 anni, un veterano di questo tipo di competizione che aveva già vinto quattro volte. Il pilota americano, in sella al prototipo della Ducati Streetfighter V4, aveva segnato il miglior tempo nelle prove del sabato. L’incidente mortale si è verificato nei metri finali della gara di domenica che Dunne era pure molto vicino a vincere col nuovo record del tracciato.



Il pilota americano era a poche decine di metri dal traguardo sul prototipo della Ducati Streetfighter V4 quando è incappato in un terribile incidente. Diversi testimoni hanno visto Dunne colpire una protuberanza sull’asfalto ad alta velocità che ha causato la perdita di aderenza della ruota anteriore.Si tratta della settima vittima alla Pikes Peak che quest’anno è arrivata alla 97esima edizione. «Non ci sono parole per descrivere il nostro shock e la nostra tristezza” ha commentato Jason Chinnock, CEO di Ducati Nord America. ”Carlin faceva parte della nostra famiglia ed era uno degli uomini più genuini e gentili che abbiamo mai conosciuto. Il suo amore per questo evento e l’amore per il motociclismo saranno ricordati per sempre. La sua dipartita lascia un grande vuoto nei nostri cuori».