Volkswagen e-Bulli: un classico intramontabile che si prepara per il futuro

ROMA – Passato e futuro si incontrano e dànno vita ad e-BULLI, prototipo a trazione elettrica dello storico van del marchio Volkswagen. Questo concept, equipaggiato con componenti del motore presenti sugli attuali veicoli elettrici del brand tedesco, si basa su un pulmino Samba T1 prodotto nel 1966, ampiamente restaurato. Per convertire un Bulli storico in una versione a zero emissioni, con l’obiettivo di renderlo idoneo per affrontare le sfide legate alla modernità ecosostenibile, gli ingegneri e i designer di Volkswagen Veicoli Commerciali hanno formato un team con gli esperti in sistemi di trazione di Volkswagen Group Components e di eClassics, azienda specializzata nella conversione di auto elettriche.



Sull’e-BULLI il motore boxer a quattro cilindri da 44 CV ha ceduto il posto a un silenzioso propulsore elettrico Volkswagen da 83 CV (61 kW). Cresce la potenza, dunque, ma soprattutto la coppia, che oggi tocca i 212 Nm (contro i 102 Nm del modello del 1966). La trasmissione prevede un cambio monomarcia, che permette al pilota, tra le altre cose, anche di impostare la modalità con il recupero dell'energia in frenata. e-BULLI raggiunge una velocità massima di 130 km/h (contro i 105 del T1), è dotato di una batteria agli ioni di litio da 45 kWh e scarica la potenza sull'assale posteriore. Un cosiddetto convertitore DC/DC alimentata anche l’elettronica di bordo a 12 volt. Grazie al CCS (CCS = Combined Charging System) la ricarica fino all’80% avviene in 40 minuti presso le colonnine di ricarica rapida, mentre l'autonomia complessiva è di 200 km.



Non è cambiato però solo il motore. Anche il telaio è stato completamente rivisto rispetto a quello del T1, per garantire più comfort e un migliore comportamento su strada: troviamo infatti gli assali anteriore e posteriore multilink con ammortizzatori regolabili e molle filettate, un nuovo sterzo a pignone e cremagliera e quattro freni a disco autoventilanti. Fuori, invece, si è lavorato di fino. I designer hanno sapientemente e minuziosamente modernizzato gli esterni di questo veicolo iconico senza mutare di una virgola il suo DNA. Ci sono una nuova tinta bicolore, fari a LED e anche interni completamente rivisti: nuovi rivestimenti, largo uso di legno in “stile yacht”, tetto panoramico, una plancia che unisce stile classico e tecnologie moderne. Ma tutto in perfetto stile BULLI. Quanto costa questa trasformazione? La conversione del T1 viene realizzata da eClassics (anche per T2 e T3) ed è proposta con prezzi a partire da 64.900 euro, compresi assali anteriore e posteriore di nuovo sviluppo.