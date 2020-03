Volkswagen, la famiglia elettrica si allarga: ecco il Suv full-electric ID.4

WOLFSBURG - Volkswagen vuole diventare il costruttore leader al mondo di vetture elettriche: ha investito 33 miliardi e prevede di venderne 1,5 milioni nel 2025. A Ginevra avrebbe presentato il secondo tassello della sua filosofia green, la ID.4 che è anche il primo Suv a zero emissioni del brand di Wolfsburg. Cancellato il Salone, l’evento si è svolto online, con una presentazione in streaming nella quale è stata svelata (ma solo in parte, senza dettagli tecnici) la seconda novità nata dalla piattaforma modulare Meb.

La ID.4 ha dimensioni compatte (lunghezza intorno ai 4,6 metri) e un passo lungo che garantisce buona abitabilità. Un anno fa le sue linee furono anticipate dal concept ID.Crozz, di cui ha conservato gli stilemi essenziali e decisamente personali, pur proiettandoli in un’orbita più pragmatica a livello produttivo. Della “sorellina” ID.3, il nuovo Suv ha parecchi elementi nel frontale, a cominciare dai gruppi ottici a Led che molto contribuiscono al design. La ID.4 sarà in vendita entro l’anno e verrà prodotta stabilimento di Zwickau in Sassonia. Una fabbrica all’avanguardia anche sotto il profilo della sostenibilità ambientale. “Infatti l’intero ciclo vita della vettura è concepito all’insegna dell’ecologia con un bilancio neutrale in termini di emissioni di CO2 lungo l’intera catena di valore, a cominciare proprio dalla fabbrica” ha spiegato il responsabile passenger car del marchio, Ralf Brandstatter.

Al lancio il primo Suv full-electric di Volkswagen avrà trazione posteriore ma è previsto un successivo sviluppo con trazione integrale. Il pacco delle batterie (di cui non è stata comunicata la potenza) è sistemato sotto al pianale e contribuisce alla dinamica di guida garantendo un baricentro basso. La ricarica può essere effettuata a corrente alternata, trifase o continua, per un’autonomia annunciata fino a 500 km.

La plancia, come nella ID.3, è all’insegna della praticità e la gestione dei comandi avviene quasi interamente tramite funzioni touch o controllo vocale avanzato “natural voice”. La vettura è sempre connessa e prevede le più moderne tecnologie di assistenza e sicurezza. Volkswagen ha intanto annunciato che per la ID.3 (disponibile con batterie da 45, 58 e 77 kWh per un range di potenza tra 93 e 150 kW) sono già stati registrati 37mila ordini della versione di pre-lancio, il cui prezzo sfiora i 30mila euro al lordo degli incentivi che per questa tipologia di modelli sono fondamentali.

Presentate inoltre tre varianti sportive della Golf di ottava generazione. Sono la GTI che adotta un motore 2.0 turbo benzina da 245 Cv e 370 Nm, la GTD con un turbodiesel 2 litri da 200 Cv e 400 Nm e la GTE ibrida plug-in che abbina al propulsore 1.4 TSI a benzina un motore elettrico per una potenza combinata di 245 Cv. La batteria agli ioni di litio da 13 kWh offre il 30% in più di capacità rispetto alla generazione precedente della GTE, con la possibilità di percorrere 60 km in elettrico a una velocità massima di 140 km l’ora. La “passerella virtuale” ha riguardato inoltre la Touareg R ibrida plug-in il cui sistema misto è composto dal V6 turbo 3 litri a benzina da 340 Cv abbinato a un motore elettrico da 136 Cv per una potenza di sistema di 462 Cv e una velocità massima di 250 km l’ora.