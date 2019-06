Volkswagen Group prepara rivoluzione digitale: 5.000 esperti dedicati nella nuova divisione Car.Software

ROMA - Saranno più di 5.000 gli esperti digitali che Volkswagen AG intende raggruppare entro il 2025 nella nuova divisione Car.Software che avrà responsabilità a livello di tutti i brand che fanno parte del Gruppo dello sviluppo dei software nei veicoli. Le aree di competenza saranno, oltre ai programmi, quelle elettrica ed elettronica, la connettività, la guida autonoma, la user experience (UX), l’architettura Cloud e l’e-commerce, sviluppando pacchetti estendibili a tutte le Marche. Dagli attuali 500 esperti, si dovrebbe salire a circa 2.000 collaboratori entro il 2020. Oltre a raggruppare esperti da brand e aziende all’interno del Gruppo, Volkswagen amplierà la forza lavoro assumendo nuovi specialisti e consolidando le partecipazioni e le acquisizioni strategiche. La nuova divisione software sarà presentata in modo attivo a esperti IT e di tecnologia. «Vogliamo creare un centro per l’ auto digitale e la piattaforma Cloud - ha detto Christian Senger, membro del consiglio di amministrazione del brand Volkswagen e responsabile per auto e servizi digitali - con i migliori esperti nel mondo. Siamo convinti che Volkswagen mostrerà quello che può fare. Faremo del software la competenza chiave della nostra Azienda». Il progetto è quello di sviluppare internamente molti più software per le auto e per i servizi relativi al veicolo, aumentando la quota dall’attuale 10% fino ad almeno il 60% entro il 2025. L’obiettivo è quello di arrivare per quella data alla presenza della piattaforma software - costituita dal sistema operativo per veicoli vw.os e dal Volkswagen Automotive Cloud - che offra uniformemente tutte le funzioni di base per i veicoli del Gruppo.