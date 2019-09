Volkswagen ID.R, Dumas conquista il quarto record con il missile elettrico

PECHINO - La Volkswagen Id.R, il bolide elettrico da competizione del costruttore tedesco, si è spalancata anche la cosiddetta “Porta del Paradiso”. Con il solito Romain Dumas al volante, la vettura ha conquistato il nuovo record nel China Challenge completando l'ascesa mozzafiato alla montagna Tianmen in 7:38.585. Il paradiso della Big Gate Road arriva a poche settimane di distanza dal nuovo primato a zero emissioni ottenuto nell'Inferno verde della Nordschleife, al Nürburgring.



La sfida della Volkswagen e di Dumas era sostanzialmente solitaria, cioè senza veri avversari. Quello che contava era il tempo lungo i 99 impressionanti tornanti della strada che misticamente viene chiamata “Heaven's Gate”. Con pendenze fino al 10%, circa 1.100 metri di dislivello distribuiti in 10,906 chilometri, il tracciato è da brividi. Ci sono curve da appena 6 metri di raggio, gallerie strettissime e brevi rettilinei che l'asso francese ha percorso a velocità fino a 230 km/h.

Sbagliare, tuttavia, può significare anche volare nel vuoto. «Ricorderò certamente questo record sulla montagna di Tianmen come una delle mie uscite più spettacolari», ha commentato il 42enne Dumas, che è al suo quarto primato con la Volkswagen Id.R. «La strada è incredibilmente stretta e tortuosa, ma la guida è stata incredibilmente divertente grazie all'alimentazione elettrica – ha aggiunto – La generosa coppia è stata un grande vantaggio sui rettilinei corti, mentre l'aerodinamica ha offerto una trazione aggiuntiva nelle sezioni veloci».

I precedenti tre primati ottenuti da Dumas con la Id.R sono quelli della Pikes Peak negli Stati Uniti, del Goodwood Festival of Speed in Gran Bretagna e quello tedesco del Nürburgring. Il bolide elettrico da 680 CV di potenza gommato Bridgestone (gli pneumatici sono stati realizzati apposta) anticipa l'ormai imminente debutto della prima auto sviluppata per essere a zero emissioni da Volkswagen sulla nuova piattaforma Meb, la Id.3. L'anteprima mondiale è in calendario il 10 settembre al Salone di Francoforte.