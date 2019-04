Volkswagen, arriva la ID Roomzz. Il grande Suv della gamma elettrica sarà svelato a Shanghai

ROMA - Volkswagen aggiunge un nuovo importante tassello nel programma di elettrificazione della propria gamma e, in particolare, di quella che sotto la denominazione ID raggruppa i modelli con propulsione 100% a batteria. Dopo la capostipite ID (di imminente debutto) e le altre ‘concept’ ID Crozz, ID Buzz, ID Vizzion e ID Buggy che sono state egualmente sviluppate sulla piattaforma specifica MEB, Volkswagen svela, in occasione del Salone di Shanghai che apre il 16 aprile, il nuovo suv elettrico ID Roomzz. Questo prototipo - basato anch’esso sull’architettura MEB - anticipa il modello di serie che verrà messo in vendita in Cina nel 2021 e che risponde alle specifiche esigenze, in termini di "immagine" e abitabilità interna, di quel vasto mercato. ID Roomzz, come suggerisce il suo nome, propone soluzioni innovative nella versatilità dell’abitacolo, grazie anche ai sedili progettati con una rivoluzionaria configurazione, a materiali di alta qualità e all’illuminazione personalizzabile. A bordo di questo suv elettrico di grandi dimensioni convergeranno i sistemi IQ.Drive e - come anticipa l’azienda nel suo comunicato - in modalità ID Pilot, la vettura potrà muoversi in completa autonomia senza intervento attivo del guidatore (livello 4). «ID Roomzz anticipa i contenuti di un grande suv elettrico del futuro - dichiara il responsabile del design di Volkswagen Klaus Bischoff - Lo stile purista ne esalta la netta funzionalità, mentre l’esperienza di utilizzo è intuitiva e naturale».