La Tiguan raggiunge 6 milioni di unità: è il Suv più venduto in Europa e il best seller Volkswagen nel 2019

ROMA – Tutti pazzi per i SUV. È ormai da un po' di tempo che ci ritroviamo a fare i conti con questa realtà. Sì, perché i gusti degli automobilisti italiani negli ultimi anni sono cambiati tanto, convergendo in massa nella stessa direzione e obbligando, di fatto, le Case automobilistiche a rimpolpare la propria gamma o, in alcuni casi, a rivoluzionarla. Una ulteriore conferma della nuova (oramai neanche troppo) tendenza di mercato arriva nelle ultime ore da Volkswagen, che annuncia un record importante: la Tiguan è stata l'auto più venduta del Marchio e del Gruppo Volkswagen intero nel corso del 2019, raggiungendo 6 milioni di unità dalla nascita a oggi.

Nello scorso anno sono stati ben 910.926 gli esemplari di Tiguan che hanno lasciato gli impianti del Brand tedesco. Offerta nell’80% dei Paesi del mondo, la Tiguan è il SUV di maggior successo in Europa, uno dei tre più popolari a livello globale. Viene prodotta in tre continenti, in quattro fusi orari diversi: in media ogni 35 secondi un esemplare esce dalle linee di produzione.

Presentata per la prima volta al Salone di Francoforte 2007, venne subito commercializzata e da allora ha sempre evidenziato una forte crescita. Nel 2011 fu presentata una versione significativamente evoluta che ne ha rafforzato il successo portando la produzione annua a superare per la prima volta i 500.000 esemplari. Poi, più di recente, nell’aprile del 2016, ha debuttato la seconda generazione della Tiguan, basata per la prima volta sul pianale MQB. Una piattaforma tecnica che ha permesso alla bestseller di cambiare profondamente. Le proporzioni dinamiche aumentate hanno permesso di sviluppare un design da SUV autentico ed energico. Lo spazio interno è cresciuto considerevolmente grazie a un passo più ampio, mentre i nuovi sistemi di assistenza hanno migliorato la sicurezza attiva.

Nel 2017 la gamma Tiguan si è arricchita della versione “extra large”, ovvero con un passo allungato di 110 mm, fino a sette posti e un design specifico. La nuova versione ha dato un ulteriore impulso al modello: oggi, il 55% delle Tiguan che escono dalla linea di produzione, ha il passo lungo. In America, la Tiguan di seconda generazione è commercializzata esclusivamente in versione lunga. Sui mercati europei e in molti altri Paesi, il modello “lungo” si è aggiunto e si chiama Tiguan Allspace. In Cina, invece, si chiama Tiguan L e dall'ottobre 2019 viene offerta anche con motorizzazione ibrida plug-in (non prevista per la Tiguan).