Goodyear, fornitore del campionato Pure ETCR. Gli pneumatici per campionato turismo elettrico

ROMA – A ciascun produttore la sua competizione elettrica. L'americana Goodyear sarà il fornitore ufficiale di pneumatici della Pure Etcr, l'Electric Touring Car Series, il campionato a zero emissioni per auto da turismo promosso da Eurosport Events, la stessa organizzazione che si occupa del Wtcr, che esordisce a Chichester, sul circuito di Goodwood, il 9 luglio.

Il produttore americano, il terzo al mondo, sta sviluppando una gomma specifica per il campionato. La ruota, informa una nota, «conterrà un insieme di tecnologie ispirate ai più recenti pneumatici per veicoli elettrici di Goodyear e alla nuova gamma Eagle F1 SuperSport ad altissime prestazioni». Per le specifiche definitive ci sarà da pazientare ancora qualche mese perché verranno presentate in primavera.

La struttura impiegata per le gomma da competizione è già stata collaudata nel motorsport, ma il disegno del battistrada sarà specifico. Come accade nella Formula E, il circuito elettrico a ruote scoperte, le gomme saranno a mescola unica e verranno impiegate sia con l'asciutto sia con il bagnato. L'obiettivo è quello di ridurre il numero di pneumatici.

«Goodyear è leader nello sviluppo di pneumatici per veicoli elettrici e adesso portiamo la nostra esperienza nell'Etcr», ha dichiarato Mike Rytokoski, vicepresidente e direttore Marketing di Goodyear Europa. «In Europa, metà dei nostri pneumatici per il primo equipaggiamento sono sviluppati per i veicoli elettrici e ibridi», ha aggiunto. Il manager ha sottolineato le diverse esigenze dei modelli elettrici rispetto a quelli a benzina o diesel, che sono meno pesanti e dispongono di una minore coppia.

«Goodyear ha sviluppato pneumatici in grado di far fronte a questo sprigionamento istantaneo di potenza, che offrono un'elevata aderenza e trazione, insieme a una bassa resistenza al rotolamento, per aumentare l'autonomia e l'efficienza», ha concluso Rytokoski. Le tappe del campionato elettrico sono programmate nel Regno Unito, a Chichester (9-12 luglio), in Austria, a Salisburgo (1-2 agosto), in Danimarca, a Copenaghen (17-18 ottobre), in Corea del Sud, a Injé Speedium (la data non è stata ancora ufficializzata) ed in Cina, a Guangdong (30-31 gennaio 2021).