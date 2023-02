Michelin attesta la gestione sostenibile dei pneumatici. A 33 aziende virtuose attraverso ricostruzione e riscolpitura

MILANO - Prosegue l’impegno sul fronte pneumatici ricostruiti di Michelin, che ha assegnato i suoi attestati per la gestione sostenibile dei pneumatici. Per il secondo anno consecutivo, infatti, Michelin Italia ha selezionato le aziende maggiormente meritevoli per la gestione sostenibile dei pneumatici destinato alle flotte per il trasporto merci, alle quali ha assegnato il proprio attestato. «Dal 2021 Michelin ha istituito l’attestato - ha commentato Spinelli, direttore vendite B2B, servizi e soluzioni Michelin Italia - per mettere in evidenza le aziende più virtuose nella gestione dei pneumatici attraverso la ricostruzione e la riscolpitura. I vantaggi che le aziende ottengono da una gestione virtuosa sono una maggiore sicurezza e una maggiore sostenibilità economica e ambientale». L’iniziativa di Michelin Italia è stata pensata con l’obiettivo di coinvolgere e ispirare partner strategici nel campo della mobilità, dando visibilità alle aziende che attraverso una attenta gestione dei pneumatici contribuiscono ad una mobilità più sostenibile con impatti positivi sull’ambiente, sulla sicurezza e sulla loro redditività.

«Da cento anni Michelin è impegnata sul fronte multivita dei pneumatici - hanno commentato ancora da Michelin - perché già nel 1923 producevamo pneumatici ricostruibili. Ci occupiamo dell’intero ciclo vita dei pneumatici, dalla ricerca delle materie prime fino al fine vita, passando dalla gestione dei parchi pneumatici». Con un parco circolante di circa 13.500 autocarri, le 31 flotte (su 70 aziende che hanno affidato a Michelin la gestione dei loro pneumatici) che hanno ricevuto l’attestato hanno risparmiato complessivamente 4.503 tonnellate di CO2, ovvero l’equivalente delle emissioni annuali di una flotta di 102 camion, così come 1.639 tonnellate di materie prime, quantità di risorse necessarie per produrre 23.363 pneumatici autocarro.

L’attestato poggia su dati oggettivi, che derivano da misurazioni svolte sui pneumatici dei mezzi delle flotte di trasporto che ne hanno affidato a Michelin la gestione. Attraverso una formula matematica, stabilita dal centro di Ricerca e Sviluppo di Ladoux, che prende in conto due fattori chiave, il tasso di riscolpitura e ricostruzione, è stato calcolato il risparmio di CO2 e materie prime.