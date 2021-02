Pirelli a Cortina 2021, una finestra social sui Mondiali di sci. Presente con nuova Audi e-tron Gt

Pirelli, che sarà main sponsor dei FIS Alpine World Ski Championships, al via a Cortina d'Ampezzo, grazie all'accordo con Infront, Media & Marketing agent della manifestazione, apre virtualmente la manifestazione che si svolge a porte chiuse con un racconto tramite i propri social media. E' la terza sponsorizzazione consecutiva dei Mondiali di sci, dopo Sankt Moritz (2017), Åre (2019) e ora l'edizione italiana ricorda una nota. Inoltre, Pirelli è sponsor della Federazione Italiana Sport Invernali e dell' Ice Hockey World Championship, IIHF.



L'esperienza di Pirelli con il mondo invernale è al servizio delle auto più performanti con il Winter Sottozero 3 mentre il Cinturato Winter è rivolto ai guidatori di city car, urban SUV e Crossover. Per SUV e CUV di ultima generazione è disponibile lo Scorpion Winter, mentre il Carrier Winter è rivolto a Van e light truck. Pirelli è anche partner di Audi che a Cortina ha una flotta di auto elettrificate, tutte con pneumatici invernali Pirelli. Il contesto dei Campionati del Mondo di Sci vedrà l'anteprima della Audi e-tron GT prototipo, la granturismo a zero emissioni per cui Pirelli ha realizzato pneumatici sia estivi sia invernali con la marcatura Elect.