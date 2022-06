Dai pneumatici alle suole, in Franciacorta tutte le emozioni di chi viaggia con Michelin

FRANCIACORTA - Viaggiare con qualità alla ricerca di emozioni. E chi meglio di Michelin può far raggiungere vette di puro piacere? Dai pneumatici alle scarpe, dai tubolari per bici alle ruote studiate per esaltare specificamente le prestazioni delle Porsche. E il clou, la Guida Michelin, quel libro rosso capace di portarti di filato in uno dei templi del gusto senza possibilità di sbagliare. Il mondo Michelin è tutto da scoprire. E, credeteci, le sorprese non mancano.

Sono passati 120 anni dalle origini. Un percorso lungo che ha visto Michelin adattarsi sempre, con successo, alle differenti epoche. E proprio per questo Michelin è restata sempre un punto di riferimento globale nel campo della mobilità. Insomma per dirla proprio alla Michelin, gli aggiornamenti sono venuti in maniera progressiva e hanno “arricchito il ventaglio di assistenze pratiche, tecniche, emozionali ed esperienziali con l’eterogenea selezione di servizi, prodotti e soluzioni legate a doppio filo con il gusto del viaggio”.

Ed è proprio su questo filone che Michelin va avanti. Le novità del 2022 sono state subito apprezzate. Michelin ha lanciato quattro importanti prodotti, indirizzati a tutti coloro che amano utilizzare auto, moto o bici e che sono alla ricerca di nuove esperienze ed emozioni. Vediamoli: Michelin Pilot Sport 5, il nuovo pneumatico che regala sulla strada performance da pista: non a caso è dedicato ad auto sportive e berline ad alte prestazioni. Insomma si tratta di un nuovo tassello della gamma di pneumatici sportivi – la famiglia Michelin Pilot Sport – che si rivolge agli automobilisti alla ricerca di performance e piacere di guida, per vivere il pieno potenziale della propria auto. Dalla teoria alla verifica. Eccoci al Porsche Experience Center di Franciacorta. Con le Taycan Gts e le Gt3 abbiamo apprezzato le ruote nelle evoluzioni con poca aderenza, tra i birilli e anche spingendo a fondo il piede sull’acceleratore sull’entusiasmante impianto che Porsche ha reso di nuovo godibile in ogni dettaglio.

Solo auto? Certamente no. Ecco anche il Michelin Road 6 la copertura motociclistica adatta a quelli che divorano migliaia di chilometri. E per chi vuole pedalare in agilità e sicurezza ecco il Michelin Power Cup, il nuovo pneumatico dedicato alle bici da corsa, per i ciclisti alla ricerca delle migliori prestazioni su strada.

Ma chi si sposta con questi pneumatici è uno che non si accontenta facilmente. Ed allora il contorno, gli strumenti per assecondare la voglia di Life Style. Per capire alla ricerca di quali tesori andare a cercare ecco Chicco Cerea, chef tristellato, un superchef apprezzato in tutta la gastronomia planetaria. Per Michelin ha preparato piatti straordinari nella cucina del Relais Franciacorta un altro posto dove si arriva per essere coccolati al meglio. E in Franciacorta non poteva mancare il Consorzio per la tutela del marchio, con bollicine perfettamente abbinate ad ogni piatto.

Ma come si entra in questo gotha del piacere? Il lavoro (?) lo fanno gli ispettori di Michelin sempre in giro ad assaporare; ma da quest’anno Michelin lancia la App Guida Michelin che introduce una grande ed importante novità: a partire da quest’anno, i ristoranti potranno essere inseriti nell’App e nel sito ufficiale della Guida Michelin Italia (guide.michelin.com/it/it) man mano che le prove tavola vengono completate ed i ristoranti selezionati. Ma Michelin ha anche subito precisato che l’eventuale ingresso nelle piattaforme digitali Michelin, indica dunque la presenza del ristorante nella successiva edizione della guida cartacea, mentre stelle, stelle verdi e Bib Gourmand, verranno come sempre assegnate solo e soltanto nel corso della cerimonia di presentazione.

E non basta. C’è anche la possibilità di ricercare ed effettuare soggiorni di charme attraverso la selezione proposta dal sito TabletHotels.com si tratta di scoprire le migliori insegne culinarie selezionate dagli ispettori della Guida Michelin, fino alle tecnologie sviluppate per gli spostamenti a piedi, grazie alle suole tecniche Michelin. Questo, diciamolo subito, è un aspetto poco conosciuto: le suole a marchio Michelin, sono già utilizzate in un’ampissima varietà di settori, dagli sport all'aria aperta alla corsa, dal lavoro alla sicurezza, fino al lifestyle. Come accade con i pneumatici, anche la suola è un fondamentale punto di contatto con il terreno, così è nata la collaborazione con il suo licenziatario JV International che, grazie alle sue competenze tecniche, sviluppa suole tecniche taylor made insieme agli ingegneri Michelin.