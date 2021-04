Audi, mai vista tanta potenza: ecco RS e-tron GT. Sul lago ghiacciato alla guida dell’ammiraglia elettrica

CORTINA D’AMPEZZO - Su strada no (non ancora, almeno), ma sul ghiaccio sì. In Italia la Audi di serie più potente della storia, l’elettrica RS e-tron Gt, ha debuttato sul lago di Misurina, nel cuore delle Alpi innevate (anche se con gli impianti di risalita fermi), a due passi da Cortina d’Ampezzo. Un esordio esclusivo perché le due vetture (l’altra è la e-tron Gt quattro) hanno targhe tedesche e per via della località. La filiale nazionale della casa dei Quattro Anelli ha un accordo di esclusiva merceologica con la Regina delle Dolomiti e ha ricavato uno spettacolare tracciato sullo specchio gelato a quasi 1.800 metri di quota. É una replica su scala ridotta, poco più di un chilometro di lunghezza, di alcuni passaggi del cosiddetto Inferno Verde del Nürburgring. Difficile immaginare uno scenario migliore per un modello che scrive un nuovo capitolo della già leggendaria storia del costruttore di Ingolstadt.

La Audi RS e-tron Gt supera di 26 cavalli, 646 per due secondi e mezzo grazie al Boost, la R8 V10 Performance alimentata da un motore termico. La coppia del nuovo bolide a zero emissioni a trazione integrale è di 830 Nm. La Gran Turismo bavarese fabbricata a Heilbronn, nel confinante Land del Baden-Württemberg monta due unità: una davanti da 238 cavalli e una dietro da 435. La velocità massima è di 250 km/h, che si ferma a 245 per la variante meno potente da 530 cavalli e 630 Nm, il cui spunto da 0 a 100 avviene in 4,1 secondi (3,3 per la RS). La batteria agli ioni di litio da 93 kWh assicura un’autonomia massima compresa fra 472 e i 488 chilometri nel ciclo di omologazione Wltp.

Audi garantisce ai propri clienti l’accesso ad una rete di oltre 200 mila stazioni di ricarica distribuita in 26 paesi del Vecchio Continente. Per un pieno all’80% bastano 23 minuti con un sistema da 270 kW a corrente continua (100 chilometri di percorrenza in 300 secondi). Il tetto della variante a prestazioni maggiorate è in carbonio e contribuisce almeno in parte a spiegare la differenza di prezzo: poco meno di 150 mila euro anziché quasi 108 mila. Anche se è una vettura immaginata per la vita quotidiana, questa Audi non è un’auto per tutti. Non soltanto per via del listino, sicuramente impegnativo ma non proibitivo se paragonato ad altre vetture con una potenza analoga, perfino non elettriche.

È una vettura che va guidata come merita, anche se, almeno in Italia, il Codice della Strada è fin troppo restrittivo per le sue potenzialità. Malgrado il peso (quasi 2,3 tonnellate) e pur con i sistemi di assistenza disinseriti, la RS e-tron Gt con blocco elettronico del differenziale posteriore non si lascia intimorire dal ghiaccio. Evitando movimenti bruschi al volante e agendo con un certo garbo sull’acceleratore, la coupé di Ingolstadt si lascia “addomesticare” senza grandi problemi sull’insidiosa superficie del lago anche con i soli pneumatici invernali, non chiodati.

Il supporto delle quattro ruote motrici - che privilegiano la trazione anteriore in modalità “efficiency”, mentre in condizioni difficili la coppia viene trasferita dietro - è evidente. Le velocità sono ben lontane da quelle del vero Nürburgring, ma il divertimento è quasi analogo. Più si gira, più ci si diverte e ci si rende anche conto del colossale potenziale della vettura in pista, dove si riesce a controllarne la risposta con facilità. La maggior confidenza va peraltro compensata con l’aumento della temperatura, che fa lievitare la presa sul fondo ghiacciato, seppur “spazzolato” dai passaggi.



Lungo le curve dell’“Inferno Bianco” i benefici delle sospensioni pneumatiche adattive a tripla camera (standard sulla Rs e-tron Gt) non si riescono quasi ad apprezzare, ma sulle lunghe distanze sono un equipaggiamento gratificante che incrementa il comfort della Gran Turismo a zero emissioni, anche acustiche.

Nell’assolato e ovattato ambiente cortinese è facile godere del sibilo silenzioso del bolide elettrico, ma in un ambiente meno romantico chi guida può optare anche per il rombo sintetico generato da due altoparlanti. In modalità “efficiency” è una semplice segnalazione acustica, ma con il programma “dynamic” non fa rimpiangere il sound delle vetture ad alte prestazioni.