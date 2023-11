E:Ny1: il parere Honda sull’auto elettrica. Al volante di un Suv compatto di elevata qualità

PAVIA - Il nome potrebbe far pensare a una formula chimica, invece la E:Ny1 identifica il secondo modello 100% elettrico – preceduto solo dalla city car Honda-e – che il costruttore nipponico propone sul mercato europeo. Per la precisione, è un Suv di segmento B la cui lineare ed essenziale eleganza si adegua alla tendenza stilistica comune a molte novità nate su piattaforme specifiche per la propulsione a elettroni. In questo caso, l’architettura di base ha influenzato anche il “battesimo” della vettura, sviluppata sulla nuova piattaforma e:N F (dove l’ultima lettera, l’iniziale di Front, indica che la trazione è anteriore) che verrà utilizzata per i B-Suv elettrici Honda destinati ai mercati di tutto il mondo. A sottolineare il dinamismo tipico del marchio concorre il frontale nel quale ben si integrano i sottili i gruppi ottici collegati da una striscia di Led le cui “pulsazioni” rendono visivamente conto del procedere della ricarica, restando completamente accesi a operazione terminata.

Sotto questa linea di luce – che trova rispondenza nei gruppi ottici posteriori i cui Led corrono a tutta larghezza e che inglobano le luci di frenata e di retromarcia, oltre agli indicatori di direzione – si trova il pannello che, ruotando verso l’interno, offre l’accesso alla porta di ricarica la cui posizione centrale consente di collegare il cavo da entrambi i lati. Sullo stesso frontale debutta il nuovo logo, la H di colore bianco che caratterizzerà tutte le future Honda a batteria. I vantaggi offerti dai minori ingombri della propulsione elettrica sono stati sfruttati al meglio dai progettisti che hanno realizzato un abitacolo davvero spazioso e accogliente per un’auto dalla lunghezza contenuta in 4.387 mm, nel quale spiccano i due generosi schermi digitali, quello da 10,25 pollici del quadro strumenti e quello da 15,1” del sistema di infotainment la cui gestione è facilitata dall’interfaccia suddivisa in tre zone orizzontali, sviluppata apposta per questo modello. Nella fascia superiore c’è la zona “Connect” con navigazione, orologio e le riprese della telecamera, in quella sottostante, riservata alla “Guida assistita” si trovano la segnalazione della stato del veicolo, le impostazioni audio, il menu EV e i comandi del telefono, mentre al livello inferiore (“Zona A/C”) troviamo i comandi dell’impianto di condizionamento e del sistema di diffusione dell’aria. Equipaggiata con tutti i più evoluti dispositivi di assistenza alla guida integrati nel pacchetto “Honda sensing”, su strada la E:Ny1 si è dimostrata una vera Honda per brillantezza, agilità e piacevolezza di guida, grazie anche alla possibilità di scegliere tra le modalità Econ, Normal e Sport.

Grazie al motore elettrico “tre in uno” (al suo interno sono integrati gruppo propulsore e trasmissione), il nuovo B-Suv giapponese può contare su 204 cv e 310 Nm di coppia che lo spingono fino a 160 km orari, garantendogli un’accelerazione 0-100 di 7,6 secondi. La batteria da 68,8 kWh collocata sotto il pianale promette un’autonomia che in condizioni di guida ottimali può arrivare a 412 km, calcolati secondo lo standard di prova Wltp. In Italia, dove può essere già ordinato con inizio delle consegne nel primo trimestre 2024, l’E:Ny1 si presenta negli allestimenti Elegance e Advance a prezzi che partono rispettivamente da 54.700 e 57.700 euro.