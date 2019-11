Hyundai, svetta la regina elettrificata: Ioniq, il magico tris si evolve

AMSTERDAM - La coreana “diversamente elettrica” è una e trina. La Hyundai Ioniq è la prima auto al mondo disponibile in tre varianti a batteria: ibrida, plug-in ed a zero emissioni. Una strategia che, almeno in parte, la dice lunga su quale sia il posizionamento di questa insolita berlina. Che è di fatto la potenziale rivale asiatica del gettonatissimo modello nipponico largamente impiegato dai taxisti di tutto il mondo, la Prius. Con il debutto della rinnovata Ioniq Electric, Hyundai conferma le proprie aspirazioni di crescita ed anche la validità della propria offerta.

Perché nella prova nei dintorni di Amsterdam – un itinerario di quasi centoventi chilometri con una tanta autostrada e picchi anche di 130 km/h – il computer di bordo indicava un’autonomia di 290 chilometri in partenza, che sono diventati 210 all’arrivo. È una rilevazione assolutamente empirica, ma comunque indicativa e, in ogni caso, più incoraggiante.

L’omologazione parla di 311 chilometri nel ciclo Wltp. Un bel balzo in avanti considerando che finora erano 280 chilometri, ma calcolati con i parametri Nedc. La batteria, del resto ha guadagnato 10 kWh, arrivando a 38,3. In pratica la Ioniq ha mutuato un sistema sostanzialmente analogo a quello della Kona full electric (39,2 kWh), che di fatto significa un incremento del 36% della capacità energetica dell’accumulatore. Il mantra del costruttore è elementare: Hyundai porta su strada quello che gli altri ancora promettono.



Il nuovo motore elettrico ha 136 cavalli, ovvero 16 più di prima. La coppia arriva a onorevoli 295 Nm e la velocità massima è di 165 orari, nemmeno avvicinati sulle strade dei Paesi Bassi, dove i limiti ricordano le mucche indiane: sono sacri. Rivisitata (non troppo) esternamente, la Ioniq a zero emissioni misura 4,47 metri di lunghezza e dispone di un passo di 270 centimetri. Non a caso si sta larghi davanti e si sta comodi dietro, incluso l’eventuale terzo passeggero centrale, non costretto a sacrificarsi. Il bagagliaio ha una capacità compresa fra i 357 ed i 1.417 chilogrammi. Fra le cose che piacciono meno sono le plastiche della parte bassa del veicolo, che non corrispondono alle aspirazioni premium del marchio. Promozioni escluse, il prezzo è di 41.000 euro e include la garanzia di 5 anni che raggiunge gli 8 per la batteria. Un’offerta “seria” per una dotazione di serie che comprende il freno di stazionamento elettronico, la funzione di mantenimento della corsia, il cruise control adattivo, la frenata automatica di emergenza con riconoscimento di pedoni e ciclisti e, tra le altre cose, anche i fari Full Led anteriori e posteriori.

Su tutte le versioni fa parte della dotazione di ordinanza anche lo schermo ad alta risoluzione da 7 pollici inserito nel cruscotto, tra l’altro arricchito con le luci interne. Il design è di quelli “non convenzionali” sviluppati a beneficio dell’aerodinamica. La prima Ioniq electric era probabilmente troppo all’avanguardia per il mercato europeo ancora fortemente orientato verso il diesel. Adesso è matura al punto giusto (60.000 esemplari commercializzati dal lancio, avvenuto nel 2016) e, assieme alla gemelle ibride è una delle frecce elettrificate della faretra di Hyundai. Che spinge molto anche sulla Kona, appena presentata anche in versione full hybrid e ad un prezzo più che interessante (da 22.350 euro con il finanziamento).

Il Suv compatto (4,165 metri di lunghezza) è equipaggiato con il quattro cilindri Kappa benzina a ciclo Atkinson ad iniezione diretta Gdi da 1.6 litri e 105 cavalli abbinato ad un’unità elettrica da 32 kW e ad una batteria da 1,56 kWh.

La potenza di sistema raggiunge i 141 cavalli ed i 265 Nm di coppia con una percorrenza dichiarata tra i 23,2 ed i 25,6 chilometri per litro. Per chi diffida del diesel, che considera a rischio per via delle restrizioni al traffico, e pensa che la benzina costi troppo, questa opzione full hybrid esercita un grande fascino.