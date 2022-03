Sharing sostenibile: a Roma e Milano Voi Technology rinnova le flotte con i nuovi Voiager 5

Si è completata questa settimana l’operazione di rinnovamento delle flotte di Voi Technology, l’azienda svedese di servizi di micromobilità in sharing attiva in tutta Europa, con l’implementazione dei nuovi Voiager 5 (V5) a Roma e Milano. Qui i V5 sostituiscono i precedenti Voiager 4 (V4), che, ancora in buone condizioni e in ottica di economia circolare, verranno spostati in altre città.

Il nuovo monopattino è stato sviluppato partendo dal precedente modello, il V4, che già includeva elementi come le frecce direzionali e freni su entrambe le ruote, solo recentemente regolamentate anche in Italia, e dagli altri suoi punti di forza. In particolare, il V5 si contraddistingue per la sua composizione, è costituito da più del doppio di materiali riciclati rispetto ai modelli precedenti, e per la sua semplicità di riparazione.

Il V5, infatti, è costruito utilizzando le soluzioni più sostenibili attualmente disponibili sul mercato in termini di riciclo: quasi il 90% dei componenti del veicolo sono stati riprogettati per migliorare la durata e la riparabilità. Il modello ha infatti aumentato la sua modularità per contrastare i danni degli atti di vandalismo, facilitare le riparazioni e il riutilizzo delle parti. Inoltre, la percentuale di materiali riciclati che costituiscono il monopattino elettrico è aumentata, arrivando a superare il 30% del totale. Altro punto a favore della sostenibilità del Voiager 5 è l’incremento della durata di vita del V5, che adesso è di 5 anni. Voi assicura inoltre il riutilizzo e riciclo dei suoi componenti a fine ciclo vita, il tutto in un‘ottica di miglioramento continuo della propria flotta. L’azienda, infatti, si è posta l’obiettivo di creare un monopattino elettrico completamente sostenibile e circolare, come parte integrante del suo piano strategico di rendere l’azienda neutrale per emissioni di CO2, entro il 2030.

Anche la sicurezza ha un ruolo primario in questo monopattino, che vede come principale aggiornamento la ruota frontale più grande rispetto al modello precedente, un battistrada più spesso e una migliore ammortizzazione, per una guida più stabile anche sul pavé di Milano o i sanpietrini di Roma. La distanza tra suolo e pedana è stata aumentata per permettere alle ruote di affrontare meglio le eventuali buche del manto stradale, consentendo all’utente di muoversi più agevolmente in città. Altre migliorie sono state apportate alla dashboard, dove un porta cellulare integrato al manubrio e posto in posizione centrale aiuta gli utenti a muoversi per le strade cittadine, c’è inoltre un manubrio più ergonomico in cui i freni, l'interruttore delle frecce e il campanello sono più facili da raggiungere, anche per chi ha mani piccole in un’ottica di una maggiore inclusività. Infine, per gli utenti meno attenti, è stata inserita la cancellazione automatica per gli indicatori di direzione, in modo da favorire la chiarezza nella comunicazione con gli altri attori del traffico cittadino e garantendo, allo stesso tempo, che la visuale dell’utente rimanga fissa sulla strada da percorrere, senza ulteriori distrazioni.