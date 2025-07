Airbag difettosi Takata, Governo francese impone obbligo di auto sostitutive

Il governo francese impone ai costruttori automobilistici di fornire «soluzioni di mobilità» alternative a quei clienti che si ritrovano immobilizzati per oltre 15 giorni a causa degli airbag difettosi del marchio Takata, offrendo loro, ad esempio, un veicolo sostitutivo: è quanto riferisce il ministero dei Trasporti di Parigi. In Francia sono circa 1,7 milioni i veicoli interessati dal cosiddetto 'stop drive'. Per i costruttori, c'è inoltre l'obbligo di riparare i veicoli interessati entro due settimane dal primo appuntamento, se non vogliono incorrere il rischio di sanzioni «elevate» a loro carico.