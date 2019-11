Honda Sh si rinnova, il leader del mercato ha nuovo motore e telaio. Più potente e maneggevole

MILANO - Sempre nuovo, sempre desiderato. Honda Sh, una sigla che non delude. Con 1,1 milioni di esemplari venduti l’Sh continua ad essere leader di mercato. All’Eicma ecco i nuovi SH125 e 150i spinti dal nuovo motore eSP+ con testata a 4 valvole, accoppiato ad un telaio tutto nuovo che ha permesso di realizzare un accattivante design ed ottenere uno spazio sottosella ancora più grande.

Secondo i dati forniti da Honda il nuovo motore, omologato Euro5, vanta più potenza rispetto al precedente motore a 2 valvole, regalando una migliore accelerazione e ripresa nonché consumi più bassi. Inoltre, è ora presente il controllo di trazione HSTC, che si aggiunge all’efficientissimo Start&Stop e alla Smart-Key.

Per quanto riguarda il telaio migliora la maneggevolezza e offre anche più spazio sotto la sella, grazie anche allo spostamento del serbatoio carburante sotto la pedana piatta. Il vano ha infatti ora una capacità di 28 litri, per contenere non solo il casco integrale ma anche altri oggetti, ed è dotato di presa Usb. La Smart-Key, confermata per il nuovo modello, ora agisce anche sullo Smart‑Top Box. In Italia i nuovi SH125 e 150i saranno disponibili come sempre con parabrezza, paramani e ora il nuovo Smart-Top Box di serie.