Cupra, la nuova era parte con 3 nuovi modelli elettrificati. Tavascan, Terramar e Urban Rebel in gamma entro il 2025

TERRAMAR - Il cerchio si chiude a Terramar. Cupra svela i suoi piani per il futuro ritornando nella località vicino a Barcellona dove tutto è cominciato quattro anni fa, per dare inizio al prossimo capitolo. L’evento The Unstoppable Impulse di Terramar (Sitges) ha visto la presenza di istituzioni, la stampa internazionale, partner, Cupra Ambassador come la calciatrice Alexia Putellas, vincitrice del Pallone d’Oro e Best FIFA Award. Rappresentanti del Gruppo Volkswagen così come membri soci azionisti delle famiglie Pi‰ch e Porsche. Cupra è stata lanciata nel 2018. Per prima è arrivata Cupra Ateca, modello unico nel suo segmento, poi Cupra Leon, primo modello del brand a offrire la più ampia gamma di motori potenti, incluso anche il performante motore ibrido-plug-in. Successivamente è stato lanciato il primo modello nativo Cupra, Formentor, che ha riscosso un grande successo con quasi 100.000 unità consegnate nel mondo finora e diventato in poco tempo il modello più venduto dell’azienda.

Un anno dopo è stato il momento di Cupra Born, primo modello 100% elettrico. Finora, il brand ha consegnato quasi 200.000 unità, e il suo fatturato è cresciuto da 430 milioni di euro nel 2018 a quasi 2,2 miliardi di euro nel 2021, ben oltre le aspettative. E quest’anno, Cupra intende raddoppiare le sue vendite, il fatturato, e la rete globale di Cupra Master e Cupra City Garage. Inoltre, ha annunciato ufficialmente l’ingresso nella nuova era con tre nuovi modelli elettrificati in arrivo entro il 2025: Cupra Terramar, Cupra Tavascan e Cupra UrbanRebel, in aggiunta al rinnovamento della gamma attuale. «Stasera, vi mostriamo l’intera gamma della prossima generazione di eroi di Cupra da lanciare entro il 2025,» ha dichiarato Wayne Griffiths, CEO di Cupra. «Entro il 2025 il nostro obiettivo è di consegnare 500.000 auto nel medio termine e portare avanti la nostra strategia d’espansione internazionale in nuovi mercati così come entrare in nuovi segmenti. La Cupra Tribe si è impegnata per far sì che tutto ciò accada, sono le persone che contano. Perché alla fine, sono le persone che fanno il brand». Ora Cupra guarda al futuro con i modelli della nuova era. Entrerà fare parte della squadra Cupra Terramar, un SUV sportivo per rendere omaggio a Terramar, Sitges, che combina audaci proporzioni con un design sorprendente.

Questo SUV elettrificato, emozionante e sportivo sposterà l’offerta del brand su una fascia di mercato più alta nel segmento dei SUV, segmento in più rapida crescita in Europa. Verrà prodotto presso lo stabilimento Audi di Gy”r in Ungheria. Cupra Terramar sarà disponibile nelle versione con motore endotermico così come con una nuova generazione di propulsori ibridi plug-in che permetteranno un’autonomia completamente elettrica di quasi 100 km. La gamma e-HYBRID punta a prestazioni e sportività contemporanea come parte del grande viaggio di Cupra per compiere la rivoluzione dell’elettrificazione. La Tavascan mostra la visione dell’elettrificazione di Cupra e rimarrà fedele al concept presentato nel 2019. Verrà lanciata nel 2024. Cupra UrbanRebel utilizza la piattaforma Small MEB del Gruppo Volkswagen per offrire un emozionante veicolo urbano ad alte prestazioni. «Cupra UrbanRebel sarà per noi il progetto più grande dei prossimi anni, poiché sarà la chiave per la trasformazione in un brand completamente elettrico. Stiamo guidando lo svuiluppo del cluster, la famiglia di veicoli che democratizzeranno la mobilità urbana sostenibile, per i vari marchio all’interno del Gruppo Volkswagen», ha spiegato Werner Tietz, Vicepresidente per Ricerca e Sviluppo di Cupra. Il veicolo lungo 4,03 m è un eroe della sostenibilità, integrando avanzati polimeri riciclati e materiale a base bio per alzare l’asticella di ciò che è raggiungibile, ed offrire un veicolo maggiormente consapevole dell’ambiente. Combinare la stampa 3D e le lavorazione 3D per la fabbricazione con il design parametrico permette di migliorare la performance e accrescere la percezione di valore.

Un design estremamente leggero sia all’esterno che all’interno aiutano il motore elettrico da 226 CV (166 kW) e il pacco batteria a spingere l’Urban Electric Car a 100 km/h in soli 6,9 secondi e raggiungere un’autonomia fino a 440 km (versione range). Disegnata e sviluppata a Barcellona, Cupra UrbanRebel sarà lanciata nel 2025; la produzione, prevista a Martorell, sarà soggetta al Piano Strategico per la Ripresa Economica e la Trasformazione (in spagnolo PERTE) per il veicolo elettrico connesso (VEC).«UrbanRebel è molto di più di un’ auto per Cupra. Questo è il modello che democratizzerà la mobilità elettrica urbana. Emozionale, sexy, divertente da guidare e accessibile al contempo. Così dimostriamo che le auto elettriche non devono essere noiose. Sarà la vettura di accesso alla nostra gamma per le prossime generazioni», ha affermato Wayne Griffiths nel corso dell’evento.