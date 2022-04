Stellantis, Imparato: «Prime consegne Alfa Romeo Tonale a giugno in Italia». Tavares: «Business model Alfa in Cina ci soddisfa»

COMO - Le prime vetture Alfa Romeo Tonale saranno consegnate ai clienti in Italia nel secondo fine settimana di giugno. Lo ha detto Jean-Philippe Imparato, ceo di Alfa Romeo (Stellantis), in occasione di un incontro con la stampa. ‘Abbiamo avuto il via libera per passare da una produzione di 125 auto alla settimana a 250 macchine alla settimana. Il 5 maggio facciamo l’ultimo update del software. Il 16 maggio ci sarà il lancio ufficiale italiano. Dal primo giugno fatturiamo le auto e dal secondo week end di giugno consegniamo le prime auto in Italia 130 cavalli, poi passeremo al resto del mondò, ha specificato Imparato.

«Il business model di alfa romeo che abbiamo in cina ci soddisfa. c’è molto lavoro da fare per migliorare il posizionamento del brand in Cina ma per il prossimo futuro la strategia sarà la stessa: auto prodotte in Italia e poi esportate in Cina». Lo ha detto Carlos Tavares, ceo di Stellantis, in un incontro con la stampa. ‘Alfa Romeo Tonale sarà lanciata anche in Asia e in Cina, per sostenere le vendite del nostro brand. Alfa Romeo ha un posizionamento positivo in Cina, ci sono molti club di appassionati ma dobbiamo consolidare la nostra presenza e avere il giusto controllo in termini di prezzò, ha aggiunto Jean-Philippe Imparato, ceo di Alfa Romeo.