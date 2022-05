Vision AMG anticipa futuro elettrico del brand di Mercedes. Coupé dal design avveniristico su piattaforma dedicata AMG.EA

AFFALTERBACH - La nuovissima Vision AMG offre uno sguardo sul futuro completamente elettrico delle Mercedes- AMG. Lo fa con proporzioni spettacolari e insolite definite dal passo lungo ed enfatizzate da sbalzi corti, spalle possenti, ruote larghe, oltre che da uno spoiler posteriore distintivo e dalla firma dei fari a forma di stella. Il design ‘mozzafiatò di questa coupé a quattro porte nasconde l’altrettanto innovativa piattaforma dedicata AMG.EA, attualmente in fase di sviluppo ad Affalterbach, e che verrà utilizzata per i prossimi modelli ad alte prestazioni completamente elettrici. « AMG si sta reinventando - ha detto Philipp Schiemer, Ceo di Mercedes- AMG GmbH - ad Affalterbach da un pò di tempo c’è un’incredibile sensazione di nuovi inizi. La rotta per un futuro elettrizzato è stata ben impostata e adesso abbiamo alzato il livello. Questo perché i nostri clienti si aspettano qualcosa di molto speciale dalle AMG. Con questo studio, stiamo ora offrendo un primo assaggio di come possiamo trasferire il Dna AMG nel futuro completamente elettrico, a partire dal 2025. Stiamo sviluppando tutto da zero, dalla piattaforma AMG.EA dedicata alla rivoluzionaria tecnologia di trasmissione con la quale porteremo la mobilità elettrica ad alte prestazioni a un livello completamente nuovo».

Vision AMG - si legge nella nota - è la dimostrazione della doppia polarità del marchio: l’interazione tra la bellezza e lo straordinario. Allo stesso tempo, elementi del futuro, come le firme luminose con la griglia high-tech illuminata, sottolineano la progressiva evoluzione del nostro linguaggio di design di Sensual Purity. «Con la sua superficie moderna contrastante e le proporzioni radicali - spiega Gorden Wagener, chief design officer di Mercedes-Benz Group AG - questa vettura mostra il prossimo passo del design, basandosi sulla Vision EQXX e spostandosi ulteriormente verso il lusso ad alte prestazioni. Il flusso continuo di superfici splendidamente modellate e la scultura monolitica completano la potente estetica della Vision AMG. Il risultato è una supercar elettrica, un’icona di stile che stimola il desiderio ed è esattamente ciò che contraddisti Cuore potente della Vision AMG è l’innovativo motore Axial Flux sviluppato dalla controllata al 100% di Mercedes-Benz YASA. Compatto e leggero offre una potenza notevolmente superiore rispetto ai motori elettrici convenzionali. E non stupisce, dunque, il collegamento con il mondo della Formula 1 attraverso forme e spunti di colore che rimandano al team Mercedes- AMG Petronas F1.

Tra questi la vernice argento con motivo a stella di grande formato su spalle e parafanghi posteriori, ma anche elementi funzionali in fibra di carbonio a vista, il design aerodinamico dei cerchi da 22 pollici con rivestimenti aerodinamici, il logo AMG e gli elementi su sottoporta e diffusore nei colori Petronas. Il design sportivo high-tech e le proporzioni conferiscono alla Vision AMG un carattere futuristico. La configurazione a quattro porte rende anche chiaro come questa show car offra un assaggio di quella che sarà una funzionale vettura sportiva completamente elettrica del futuro. Nonostante il pacco batteria nel pavimento dell’auto tra gli assi, Vision AMG è notevolmente più in bassa rispetto all’EQS e, grazie al suo pavimento interno progettato in modo intelligente, offre molto spazio per quattro persone.