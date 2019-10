Ford, con il Transit Custom plug-in compie un grande passo avanti nell'elettrificazione della gamma

STOCCOLMA – Con il Transit Custom plug-in Ford compie un ulteriore passo avanti nell'elettrificazione della gamma. Il commerciale leggero è il primo ricaricabile nel segmento dei veicoli professionali da una tonnellata che consente un'autonomia a zero emissioni (56 km nel ciclo Nedc, 41 in quello Wltp). Gli ordini sono già aperti in vista del debutto sul mercato italiano previsto per la fine dell'anno. Il listino non è ancora stato ufficializzato, ma il sovrapprezzo di questa variante dovrebbe oscillare tra i 15 ed i 20 mila euro. La stessa soluzione ibrida è offerta anche sul Tourneo Custom a 8 posti. Le percorrenze dichiarate sono veramente importanti: quasi 32,6 chilometri per litro per il primo e oltre 28 per il secondo. Il raggio d'azione complessivo può superare i 500 chilometri.

Naturalmente molto dipende dal tipo di guida e, soprattutto, dal tipo di tracciato. Perché nei percorsi con molte fermate e ripartenze, l'alimentazione elettrica ed il sistema di rigenerazione dell'energia consentono di valorizzare l'opzione ibrida. Dall'analisi della sperimentazione effettuata dai clienti che hanno impiegato i mezzi per attività reali è emerso che tre quarti della percorrenza vengono coperti a zero emissioni. Il sistema ibrido, come anticipato oltre un anno fa in seguito alla prova esclusiva nei pressi di Lommel, è stato sviluppato in modo tale che sia sempre il motore elettrico da 92,9 kW (126 cavalli) ad alimentare le ruote anteriori. La coppia massima raggiunge i 355 Nm: nelle ripartenze si sente tutta! L'unità termica, un benzina EcoBoost da 1.0 litri da 120 cavalli, serve a garantire l'autonomia e, in base alle esigenze o ai comandi di chi sta al volante, ricarica la batteria o fornisce direttamente la forza al motore elettrico.

Le modalità di guida sono quattro: Ev Auto (è l'algoritmo di controllo a decidere automaticamente il tipo di distribuzione), Ev Now (guida a zero emissioni con disattivazione del motore termico), Ev Later (mantiene il livello di carica della batteria prediligendo l'EcoBoost), Ev Charge (impiega l'unità termica sia per alimentare quella elettrica sia per ricaricare l'accumulatore: è la funzione che consuma più benzina e lo si rileva subito dal computer di bordo). In realtà, inserendo la marcia all'ultimo stadio (L), si può sfruttare al massimo la rigenerazione: in questo modo il Transit si può guidare quasi a “un pedale” perché levando il piede dall'acceleratore il veicolo non solo rallenta in maniera evidente, ma quasi si ferma.

La batteria ha una capacità di 13,6 kWh e si ricarica in tempi relativamente rapidi, fra 2,7 e 4,3 ore. Ford la garantisce per 160.000 chilometri o per otto anni. Il Transit plug-in è un veicolo commerciale flessibile che elimina una delle attuali preoccupazioni dei gestori delle flotte: quella relativa alla struttura di ricarica. La soluzione ad “autonomia estesa” legata all'EcoBoost consente di aggirare il problema. Non solo. Malgrado l'importante conversione elettrificata, la portata utile resta significativa e raggiunge i 1.130 chilogrammi. Il volume di carico è invariato rispetto al veicolo con motore convenzionale: 6 metri cubi. E dalla prossima primavera, grazie all'adozione di serie del modem integrato FordPass Connect, i clienti potranno anche beneficiare di una serie di servizi aggiuntivi, incluso il passaggio automatico alla guida elettrica quando avviene l'accesso a determinate zone.



Non è più una novità che i veicoli da lavoro si guidino esattamente come le auto. Ed il Transit, sia nella versione trasporto merci sia in quella trasporto persone, non fa eccezione. Anzi. La plancia è “pulita”, ma non spartana. In ogni caso funzionale, anche con i suoi molteplici vani portaoggetti per bicchieri e bottiglie. I comandi sono essenziali e intuitivi, a cominciare da quelli sulla gestione del sistema ibrido. Salendo si avverte solo la mancanza di una maniglia: un'opzione che chi svolge le consegne sarebbe decisamente contento di avere.