T-Roc, arriva la versione “vitaminizzata” R. Il Suv compatto di Volkswagen da 300 cv

NIZZA – Anche ad alte prestazioni: la T-Roc, il suv compatto di Volkswagen, arriva in versione R. Cioè una declinazione poco meno che “esplosiva” capace di schizzare in 4,8 secondi da 0 a 100 grazie anche al launch control (addirittura di serie e abbinato alla trasmissione Dsg a doppia frizione a 7 marce espressamente ritarata) e di raggiungere i 250 orari. Almeno in Italia non è chiarissimo a chi e a cosa serva, ma in paesi come Germania, Regno Unito, Svizzera e Austria il costruttore sa però con certezza che esistono clienti disposti a mettere mano al portafoglio per una simile versione. Si tratta di un modello con pochi rivali: forse la Mini Countryman “esagerata” Jcw (306 cv) e la Juke in declinazione Nismo, se la casa nipponica deciderà di riproporla anche con la nuova generazione.

Con i suoi 300 cavalli di potenza ed i suoi 400 Nm di coppia (già a partire da 2.000 giri), quelli garantiti dal rodato turbo benzina Tfsi da 2.0 litri, la T-Roc R si spinge verso nuovi orizzonti di mercato: Volkswagen ha in mente altri modelli “R”, per il cui sviluppo si è affidata all'uomo che l'ha fatta trionfare nel World Rally Championship, Jost Capito. A garanzia delle prestazioni, il Suv ha un assetto ribassato di 20 millimetri: almeno in teoria una palese contraddizione, visto che l'altezza dal suolo sarebbe una delle caratteristiche distintive di modelli del genere. Ma è noto da tempo che i clienti di questo segmento sono interessati più all'apparenza che alla sostanza.

E non c'è dubbio alcuno che la T-Roc R abbia una e anche l'altra. Esteticamente, il suv compatto (4,23 metri di lunghezza) ad alte prestazioni, dispone di uno spoiler specifico sul tetto in tinta con la carrozzeria, delle protezioni sottoscocca a contrasto e di pronunciati passaruota neri. Nere sono anche le pinze dei freni ad alte prestazioni, naturalmente griffate “R”. Il pacchetto R-Line a richiesta contribuisce ad aumentare la personalità, già importante, di questo suv che, tra le altre cose, può venire equipaggiato anche con l'impianto di scarico in titanio R Performance firmato Akrapovič: il sistema ha linee uniche ed è anche più leggero di 7 chilogrammi. Sia quello di serie sia quello opzionale sono è a quattro terminali (quelli opzionali sono ovali).

La T-Roc R arriva sul mercato con lo sterzo progressivo, la trazione integrale 4Motion, con cerchi in lega da 19'' sui quali sono montati importanti pneumatici 235/40, con i fari Full Led con regolazione dinamica della profondità e con le leve al volante. La dotazione di serie è non meno che importante, ma il prezzo lo è altrettanto: 44.000 euro. La capacità del bagagliaio (a partire da 392 litri) è identica a quella della versione “standard”. L'impresa consiste nel guidare senza farsi multare per eccesso di velocità ed avvicinare i pur più realistici dati sui consumi, che nel ciclo Wltp variano tra gli 8,6 e gli 8,8 l/100 km. Un'impresa vera, dato che le strade provenzali del parco naturale sono corredate di curve che sembrano pennellate appositamente per questa macchina, il cui peso è di circa 200 chilogrammi superiore a quello della versione “standard” più leggera. Le modalità di guida sono sostanzialmente 10, perché ciascuna delle cinque impostazioni si può declinare anche in versione “S”. E la differenza si sente.