Volkswagen, in Italia offensiva elettrica anche sui prezzi: per la e-Up! bastano 6.500 euro. La e-Golf a partire da 14.900

FRANCOFORTE – L'offensiva elettrica di Volkswagen prevista del 2020 viene anticipata in Italia dalla prevendita di due rinnovati modelli: la e-Up! e la e-Golf. Entrambe le vetture – una di segmento A e l'altra di segmento C – sono realizzate sulle piattaforme “classiche”, ma dispongono di un'alimentazione a zero emissioni. Nel Belpaese, grazie a promozioni, sconti e incentivi statali e regionali, la e-Up! si può avere a partire da 6.500 euro, la e-Golf a partire da 14.900.



Le cifre sono esatte, sì: non è una svista o un errore di battitura. La tascabile tedesca, oltre che rivista nel prezzo, torna sul mercato con un'autonomia superiore di 100 chilometri rispetto al modello precedente per un totale di circa 260 km. Per qualche anno ancora, Volkswagen presidierà il segmento delle citycar con la e-Up! Il formidabile prezzo per la elettrica 3,6 metri di lunghezza è frutto di una somma di riduzioni che, in parte, valgono solo per la prevendita, per il momento estesa fino alla fine dell'anno.



Tanto per cominciare il listino è stato rivisto al ribasso: 5.000 euro in meno malgrado la maggiore autonomia (il motore è da 82 cavalli). Il prezzo parte da 23.350 euro. Grazie allo sforzo congiunto della filiale italiana e dei concessionari c'è una promozione (sconto del 12%) che fa scendere l'entry level a 20.500 euro. Poi ci sono i 4.000 euro del bonus statale, che diventano 6.000 in caso di permuta o rottamazione di un'auto anteriore all'Euro 3, vale a dire 14.500 euro. Per chi risiede in Lombardia c'è poi un ulteriore maxi incentivo di 8.000 euro (cumulabile con gli altri), ossia un prezzo di 6.500 euro. Anche altre regioni offrono contributi di alcune migliaia di euro.



La e-Golf – fabbricata attualmente sia a Dresda sia a Wolfsburg – è sviluppata sulla Golf VII, basata su una piattaforma modulare, ma non espressamente elettrica. Il modello verrà fabbricato fino alla prossima primavera ed è destinato ad uscire di produzione con l'avvento della ID.3. La Golf VIII non avrà una declinazione a zero emissioni. In Italia il prezzo è stato abbassato di 7.000 euro a 32.950, che scendono a 28.900 in prevendita. Col bonus statale si può scendere a 22.900 euro, cioè il prezzo che si può ottenere in tutta Italia. In Lombardia, il super incentivo di 8.000 euro riduce il listino a 14.900 euro. Roba da occasione!