Honda a sorpresa: l’offensiva di sport utility. Tre modelli nuovi svelati in contemporanea, c'è anche un Bev

Honda mette in campo un’offensiva a tutto suv. A partire dall’estate la Casa giapponese introdurrà in listino tre nuovi crossover rigorosamente elettrificati, come vuole la strategia del marchio (la cui gamma in Europa poggia solo su modelli ibridi o elettrici). Si parte dalla ZR-V che va a riempire il vuoto tra la più piccola HR-V e l’ammiraglia CR-V, posizionandosi nel segmento più caldo del mercato, quello dei suv di taglia media (a fronte di una lunghezza di 4,57 metri). La ZR-V sfrutta la stessa motorizzazione full hybrid della Civic, ovvero un 2.0 quattro cilindri a iniezione diretta di benzina e ciclo Atkinson, abbinato a due motori a batteria, per una potenza massima di sistema di 184 cavalli. Le prime consegne della vettura sono previste per il mese di luglio con prezzi - non ancora ufficializzati - che partiranno indicativamente da 45mila euro. Altrettanto interessante per il nostro mercato è il suv cittadino elettrico e:Ny1, atteso nella seconda metà dell’anno. Il modello, che va ad affiancarsi alla Honda e nella gamma a zero emissioni della Casa, sfoggia un’estetica ispirata a quella della HR-V e dimensioni simili (si colloca nel segmento B con una lunghezza di 4,38 metri), ma sotto la carrozzeria troviamo la nuova architettura e:N F con motore elettrico in posizione frontale.



Quest’unità è in grado di erogare 150 kilowatt di potenza (204 cavalli) con 310 Newtonmetri di coppia. Sul fondo della vettura si trova una batteria agli ioni di litio da 68,8 kWh di capacità, in grado di offrire fino a 412 chilometri di autonomia (nel ciclo WLTP) e una ricarica rapida in corrente continua che può andare dal 10 all’80% in soli 45 minuti. Completa il trio la nuova generazione della CR-V, che diventa più grande e spaziosa e porta al debutto un powertrain ibrido alla spina (una soluzione inedita per Honda sul mercato europeo), il quale va ad aggiungersi alla tradizionale propulsione full hybrid. Per entrambe le versioni la motorizzazione sfrutterà un quattro cilindri da 2,0 litri a iniezione diretta di benzina e ciclo Atkinson, che nella variante plug-in hybrid permetterà di percorrere fino a 82 chilometri a zero emissioni, con una batteria capace di ricaricarsi completamente in meno 2,5 ore. Sulla nuova Honda CR-V il passo più lungo di 40 millimetri aumenterà lo spazio per le gambe di 16 millimetri e incrementerà la capacità di carico del portabagagli del 18%. Il suv giapponese, inoltre, sarà il primo dotato del pacchetto Adas Honda Sensing 360, il nuovo sistema omnidirezionale di sicurezza e guida assistita della Casa di Tokyo che elimina i punti ciechi intorno al veicolo.



I tre nuovi suv di Honda saranno prodotti negli stabilimenti cinesi della Casa, ed è proprio a Est che bisogna guardare per provare a immaginare le successive mosse del costruttore. Al Salone di Shanghai il brand ha recentemente presentato altre tre crossover elettriche (di dimensioni medio-grandi), sotto forma di concept: la e:NP2 Prototype, la e:NS2 Prototype e la e:N Suv Prologue, destinate a trasformarsi in altrettanti modelli di serie per il mercato asiatico. Come già avvenuto per la e:Ny1 (che in Cina è presente dal 2022, anche se con nomi differenti), dopo il lancio a Oriente potrebbe toccare all’Europa. Per saperne di più, tuttavia, non ci resta che aspettare il 2024.