Peugeot e-Legend concept. Il Leone fa un tuffo nel passato per sbarcare nel futuro

PARIGI - Nel 1969 Peugeot realizzò, anche per merito della matita di Pininfarina, una delle coupé più celebri della sua storia: il modello 504. Una vettura decisamente differente, anche per le particolari scelte stilistiche, dalla berlina 504 da cui derivava. A distanza di quasi cinquant’anni il Leone rampante torna a celebrare quelle forme. Cambia il designer, ma l’idea che si cela dietro la concept e-Legend deriva da quella della più famosa antenata 504 Coupé. Un ritorno al passato, trasposto secondo le regole della modernità odierna. Una rivisitazione che conserva le caratteristiche tipiche di una vettura “normale”. Infatti il prototipo Peugeot è lungo 4,65 metri, largo 1,93 e alto appena 1,37 metri. Vanta poi un passo di 2.690 mm, che poggia saldamente su ruote che calzano cerchi in lega da 19".

A bordo il lusso Peugeot cede alle necessità dell’era digitale. Da una parte il rivestimento in velluto di seta azzurro dei sedili, dall’altra lo schermo digitale da 49 pollici ricurvo di fronte agli occupanti, in grado di proiettare film, contenuti multimediali o la visione della strada, in base alla modalità di guida scelta. Su e-Legend Concept sono disponibili 4 modalità di guida: due modalità di guida autonoma e due modalità di guida attiva, la cui selezione è lasciata sempre al conducente.

Un altro fattore che sancisce il tempo che cambia, è ovviamente quello relativo al sistema di propulsione. Infatti il prototipo Peugeot non poteva che essere una elettrico. Una concept decisamente performante, potendo contare su una potenza di 462 cv e 800 Nm di coppia motrice. La trazione è integrale, mentre il pacco batterie da 100 kWh dovrebbe garantire 600 km d'autonomia calcolati secondo il ciclo Wltp.